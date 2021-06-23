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Giriş Tarihi: 23.6.2021 17:59

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Fenerbahçe FB başkan adayları kimler oldu?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Fenerbahçe FB başkan adayları kimler oldu?

Galatasaray'ın kongresini tamamlayıp yeni başkanını seçmesi ile beraber Fenerbahçe başkanlık seçimi de merak konusu oldu. Bu noktada, Fenerbahçe kongresi ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği gibi, Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe atılmıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler? Detaylar haberde.

Fenerbahçe kongresi için geri sayım devam ediyor. Galatasaray'ın kongresini tamamlayıp yeni başkanını seçmesinin ardından gözler Fenerbahçe başkanlık seçimine döndü. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. Bilindiği üzere, Fenerbahçe kongre tarihi önceden belirlenmiş; ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, kongre tarihi nedir? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ve kongresi hakkında detaylar

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2021

  • Ali Koç
  • Eyüp Yeşilyurt

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını bildirmişti.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Fenerbahçe FB başkan adayları kimler oldu?
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