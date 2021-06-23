Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Fatih Terim Kaan Ayhan'ı istedi

Transfer sezonunun açılmasından sonra transfer yapmak adına takımlar çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra söz verdiği gibi Fatih Terim'le yola devam edilecek. Dün idmana başlayan Fatih Terim ve ekibi yeni sezon için hazırlıklara başladı. Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
RYAN DONK İLE SÖZLEŞME UZATMADI - KAAN AYHAN AYRILMA KARARI ALDI
Ryan Donk'un değişen yabancı kuralı yüzünden sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, eski göz ağrılarından Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan, kulübü Sassuolo'dan ayrılma kararı verdi. İtalyan kulübü de geçen yaz 2.5 milyon Euro ödediği milli stoperi 2 milyon Euro'ya satabileceğini menajerlere bildirdi.
YILLIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ
26 yaşındaki oyuncudan "Gelirim" mesajını alan sarı-kırmızılı kulüp, Sassuolo ile pazarlıklara oturmaya hazırlanıyor. İtalya'da net 750 bin Euro kazanan Kaan'ın 1 milyon Euro istediği öğrenildi. Stoper, ön libero ve sağ bekte oynayabilen futbolcunun transferi gerçekleşirse, Donk'un boşluğu da dolmuş olacak.
KAAN AYHAN KİMDİR?
1994'TE Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen Kaan Ayhan futbol yaşantısına Almanya'da Schalke 04 II takımı ile başladı. Schalke 04 A takım kadrosuna yükselen Kaan, kiralık olarak Frankfurt'ta oynadı. 2016'da 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf takımına transfer olan Ayhan, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımında forma giymeye devam etti.
Türkiye Milli Takım formasını da giyen başarılı stoper, anne tarafından Trabzon Maçka, baba tarafından Iğdırlı. 2016'dan bu yana ise Türkiye A Milli Takım kadrosuna dahil olan Ayhan, günümüze kadar toplam 40 kez A milli formayı giydi ve 4 gol atmayı başardı.
TERİM FAKTÖRÜ İKNA ETTİ
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 26 yaşındaki joker oyuncu, Fatih Terim faktöründen dolayı Türkiye'de önceliğini Galatasaray'a verdi.