Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Fatih Terim Kaan Ayhan'ı istedi

Türkiye Milli Takım formasını da giyen başarılı stoper, anne tarafından Trabzon Maçka, baba tarafından Iğdırlı. 2016'dan bu yana ise Türkiye A Milli Takım kadrosuna dahil olan Ayhan, günümüze kadar toplam 40 kez A milli formayı giydi ve 4 gol atmayı başardı.