Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…

Son dakika haberi… EURO 2020'de futbol heyecanı giderek artıyor. Turnuvada son grup maçlarının oynandığı gecenin 22.00 seansında bol aksiyonlu ve bol çekişmeli 2 maç oynandı. Ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu'nda Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçlarının oynandığı gecede, Macaristan'ın mücadelesi takdir gördü.
Almanya'ya karşı 2 kez öne geçmesini bilen Macaristan, maçın bitimine 10 dakika kala yakaladığı üstünlüğü tutamadı ve Almanya'nın beraberlik golü geldi. 2-2 biten karşılaşmada, Almanya grubu 2. sırada tamamlayarak tur atlarken, Macaristan 2 puanla kaldı ve turnuvaya veda etti.
MACARİSTAN GRUBUN PARLAYAN YILDIZI OLDU
Grubun en zayıf halkası olan Macaristan'ın Fransa ve Almanya'ya karşı oynadığı futbol herkes tarafından övgüyle bahsedilirken Macar taraftarlar da alınan sonuçlardan oldukça memnun kaldı.
Gecenin en çok takip edilen ve en çok konuşulan maçı Portekiz-Fransa mücadelesinde ise hakem kararları damga vurdu. Maçın İspanyol hakemi Mateu Lahoz, iki takım taraftarları tarafından da tepki çeken kararlar verdi.
LAHOZ'UN KARARLARI 'SKANDAL' OLARAK NİTELENDİRDİ
Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçen Portekiz, penaltı pozisyonunda Fransa kalecisi Hugo Lloris'in müdahalesine kırmızı kart verilmesi için yoğun itirazlarda bulundu. Fransa kalecisi Hugo Lloris, topu almaya çalıştığı sırada Portekizli Danilo'ya yaptığı sert bir müdahale yapmıştı.
Lahoz, karşılaşmada ikinci penaltı kararını ise Fransa lehine verdi. Fransız Kylian Mbappe ile Portekizli Nelson Semedo arasında ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelenin ardından penaltı kazanan Fransa'da topun başına geçen Karim Benzema, 45+2. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
"20-30 TANE PENALTI KARARI ÇIKMASI GEREKİR"
Maçta fırtına ise bu pozisyonda koptu. Hem sosyal medyada hem de yurtdışındaki birçok spor yorumcusu Lahoz'un verdiği bu penaltıyı skandal olarak nitelendirdi.
Mateu Lahoz'un ilk yarıda Fransa lehine çaldığı penaltıya dair BBC yorumcusu Robert Green şu ifadeleri kullandı:
"Eğer Nelson Semedo'nun hareketi penaltıysa, her maç 20-30 tane penaltı kararı çıkması gerekir."
Lahoz, mücadeledeki üçüncü penaltı kararını, bir kez daha Portekiz lehine verdi. Ceza sahası içinde Ronaldo'nun yaptığı ortaya Fransa'da Jules Kounde'nin elle müdahalesiyle penaltı kazanan Portekiz'de topun başına geçen Ronaldo, 60. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.
Ataklarını sıklaştıran Fransa'da 68. dakikada Pogba'nın 25 metreden sert ve isabetli şutunda top, Portekiz kalecisi Rui Patricio'nun müdahalesinin ardından direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele, 2-2 beraberlikle noktalandı.
Bu sonuçla Fransa, 5 puanla grup lideri olarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.