Son dakika: Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’na Milan taraftarının tepkisi çığ gibi! Formasını yaktılar…

Milli takımın gurbetçi yıldızı Hakan Çalhanoğlu, son zamanlarda Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Milan'da geçirdiği başarılı yılların ardından birçok dev kulübün radarına giren 27 yaşındaki yıldız, Inter'e transfer olmayı seçti.
Milan'a imza attığı 2017 yılından bu yana taraftarın sevgilisi haline gelen, attığı jeneriklik gollerle kadronun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, şu sıralar Milan taraftarının adeta düşmanı haline geldi.
Inter'e 2024 yılına kadar yıllık 5 milyon Euro kazanacağı anlaşmaya imza atan Hakan, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçti ve mavi-siyahlı formayı giydi.
KÜFÜR VE HAKARET DOLU YORUMLAR
Kişisel Instagram hesabından da Milan'da forma giydiği günlerin görüntülerinden derlediği bir videoyu paylaşarak, "Her şey için teşekkürler" notunu düşen milli yıldız, Milan taraftarından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
Instagram paylaşımın altında yapılan yorumlarda birçok İtalyan taraftarın küfür ve hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu görülürken, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan formasının yakıldığı görüntülerde sosyal medyanın gündemine düştü.
FORMASINI ATEŞE VERDİLER
Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın sözleşme tekliflerini geri çevirerek Inter'e imza atmasına oldukça kızgın olan taraftarlar, Hakan'ın 10 numaralı Milan formasını yaktı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Milan'ın ezeli rakibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu için tepkiler çığ gibi büyüyor.— Sabah Spor (@sabahspor1) June 23, 2021
Milli yıldızın Milan'da giydiği 10 numaralı forması, bazı Milan taraftarları tarafından ateşe verildi. pic.twitter.com/67pJEY8CQu
Bu görüntülere büyük bir kesim tarafından destek verilirken, bazı taraftarlar ise yanlış olduğunu savunan paylaşımlarda bulundu.
INTER-MILAN MAÇINDA PROTESTO EDİLECEK
Hakan Çalhanoğlu'nun formasının yere serilip ateşe verilmesinin üzerine birçok taraftar, sezon içerisinde oynanacak olan Inter-Milan maçlarında Hakan Çalhanoğlu'na karşı protesto düzenlenmesi gerektiği kanısına vardı.