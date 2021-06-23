Transferde flaş gelişme! Galatasaray Florentino Luis için teklifte bulundu!

ORTA SAHADA GEDSON VE FLORENTİNO

Portekizli ön liberonun yanında yine başka bir Portekizli olan Gedson Fernandes için de Galatasaray teklifi sundu. Bu iki transferin bitmesini isteyen Fatih Terim, Galatasaray'ın orta sahadaki güçlü yapısını bu şekilde oluşturmak istiyor.

Galatasaray hem Gedson Fernandes'i hem de Florentino Luis'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için görüşmeleri devam ettiriyor.