Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferde flaş gelişme! Galatasaray Florentino Luis için teklifte bulundu!
Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:55 Son Güncelleme: 23.6.2021 16:10

Transferde flaş gelişme! için teklifte bulundu!

Transferde flaş gelişme! Galatasaray Florentino Luis için teklifte bulundu!

'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Galatasaray, 'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar 'ya 1 senelik kiralama teklifinde bulundu. , ve Florentino Luis'i takımda görmek istiyor.

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'da yeniden göreve başlayan Fatih Terim, transfer raporunu yönetime iletti.

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray, Florentino Luis'i istiyor! Sarı kırmızılılar Benfica'ya 1 senelik kiralama teklifinde bulundu. (A Spor)

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Geçtiğimz sezon Monaco'da kiralık olarak firma giyen Benfica'nın oyuncusu Florentino Luis için Galatasaray girişimlere başladı. Benfica yönetimi ile görüşmeleri devam ettiren Galatasaray, Luis'i satın alma bonservisiyle birlikte kiralamak istiyor.

ORTA SAHADA GEDSON VE FLORENTİNO

Portekizli ön liberonun yanında yine başka bir Portekizli olan Gedson Fernandes için de Galatasaray teklifi sundu. Bu iki transferin bitmesini isteyen Fatih Terim, Galatasaray'ın orta sahadaki güçlü yapısını bu şekilde oluşturmak istiyor.

Galatasaray hem Gedson Fernandes'i hem de Florentino Luis'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için görüşmeleri devam ettiriyor.

RYAN DONK İLE SÖZLEŞME UZATMADI - KAAN AYHAN AYRILMA KARARI ALDI

Ryan Donk'un değişen yabancı kuralı yüzünden sözleşmesini uzatmayan , eski göz ağrılarından 'ı gündemine aldı. 'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan, kulübü Sassuolo'dan ayrılma kararı verdi. İtalyan kulübü de geçen yaz 2.5 milyon Euro ödediği milli stoperi 2 milyon Euro'ya satabileceğini menajerlere bildirdi.

YILLIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ

26 yaşındaki oyuncudan "Gelirim" mesajını alan sarı-kırmızılı kulüp, Sassuolo ile pazarlıklara oturmaya hazırlanıyor. İtalya'da net 750 bin Euro kazanan Kaan'ın 1 milyon Euro istediği öğrenildi. Stoper, ön libero ve sağ bekte oynayabilen futbolcunun transferi gerçekleşirse, Donk'un boşluğu da dolmuş olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor kim elendi? 22 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması şok etti
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: Sergen Yalçın niçin masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"
İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberi: Artık aktif bir fay hattı var
Uzmanlar açıkladı! YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra müjdeler üst üste geldi! Salih Uçan ve Kenan Karaman...
İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Kabine kararları ile Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi için nefesler tutuldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferde flaş gelişme! Galatasaray Florentino Luis için teklifte bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA