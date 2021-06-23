Transferde flaş gelişme! Galatasaray Florentino Luis için teklifte bulundu!

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'da yeniden göreve başlayan Fatih Terim, transfer raporunu yönetime iletti.
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray, Florentino Luis'i istiyor! Sarı kırmızılılar Benfica'ya 1 senelik kiralama teklifinde bulundu. (A Spor)
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK
Geçtiğimz sezon Monaco'da kiralık olarak firma giyen Benfica'nın oyuncusu Florentino Luis için Galatasaray girişimlere başladı. Benfica yönetimi ile görüşmeleri devam ettiren Galatasaray, Luis'i satın alma bonservisiyle birlikte kiralamak istiyor.
ORTA SAHADA GEDSON VE FLORENTİNO
Portekizli ön liberonun yanında yine başka bir Portekizli olan Gedson Fernandes için de Galatasaray teklifi sundu. Bu iki transferin bitmesini isteyen Fatih Terim, Galatasaray'ın orta sahadaki güçlü yapısını bu şekilde oluşturmak istiyor.
Galatasaray hem Gedson Fernandes'i hem de Florentino Luis'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için görüşmeleri devam ettiriyor.
RYAN DONK İLE SÖZLEŞME UZATMADI - KAAN AYHAN AYRILMA KARARI ALDI
Ryan Donk'un değişen yabancı kuralı yüzünden sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, eski göz ağrılarından Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan, kulübü Sassuolo'dan ayrılma kararı verdi. İtalyan kulübü de geçen yaz 2.5 milyon Euro ödediği milli stoperi 2 milyon Euro'ya satabileceğini menajerlere bildirdi.
YILLIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ
26 yaşındaki oyuncudan "Gelirim" mesajını alan sarı-kırmızılı kulüp, Sassuolo ile pazarlıklara oturmaya hazırlanıyor. İtalya'da net 750 bin Euro kazanan Kaan'ın 1 milyon Euro istediği öğrenildi. Stoper, ön libero ve sağ bekte oynayabilen futbolcunun transferi gerçekleşirse, Donk'un boşluğu da dolmuş olacak.