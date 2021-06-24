Son dakika: Fatih Terim özellikle istemişti! Galatasaray’ın Florentino Luis transferinde önü açıldı…

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray, son sürat çalışmalarına devam ediyor. Mustafa Cengiz'in 'bir daha asla' dediği Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte Florya'ya geri döndü ve takımın kontrolünü eline aldı.
Kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, seçilmeden önce bulunduğu vaatleri yerine getirmek için çalışmaları sürdürüyor. Taraftarın ise merakla beklediği konular arasında transferler yer alıyor. Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapan Galatasaray, futboldan sorumlu yönetici seçmedi ve Fatih Terim ile Burak Elmas arasında direkt bağlantı kurdu.
Geçmiş dönemlerde Abdürrahim Albayrak örneğinde olduğu gibi Florya ve yönetim arasında köprü görevi gören yöneticiler, Burak Elmas yönetiminde bulunmayacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve Burak Elmas arasında doğrudan bir ilişki sağlanacak.
Florya'da çalışmalara başladıktan sonra transfer raporunu Burak Elmas'a ileten Fatih Terim, Onyekuru, Gedson Fernandes gibi isimlerin yeniden transfer edilmesini istemişti.
Buna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, Fatih Terim'in özellikle istediği bir diğer isim için de çalışmalarını sürdürüyor.
FLORENTINO LUIS TRANSFERİNDE KAPI AÇILDI
Gedson Fernandes gibi Benfica altyapısından yetişen ve bir dönem Galatasaray'a karşı da mücadele etmiş olan genç orta saha Florentino Luis için girişimler hızlandı.
Galatasaray'ın genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalıştığı bilinirken Portekiz basınından taraftarı sevindiren bir haber geldi.
Portekiz'de yayın yapan Record, Florentino Luis'in, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yeni sezon için düşündüğü isimler arasında yer almadığını belirtti.
Genç oyuncunun yeni sezonda kadroda yer almaması ve transfer döneminde farklı bir takıma gönderilmesini beklediğini yazan gazete, 21 yaşındaki genç yıldız için transfer tekliflerinin değerlendirileceğini açıkladı.
GEDSON FERNANDES İÇİN TEMAS KURULDU
Geçtiğimiz sezonun devre arasında yine Benfica'dan kiralanan ve teknik heyeti oldukça memnun eden bir diğer isim olan Gedson Fernandes'in yeniden kiralanması için temaslar kuruldu.
Daha önce Fatih Terim'in Rui Costa ile direkt olarak iletişim sağlayarak transferinde ön ayak olduğu Gedson Fernandes, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünen Galatasaray, Benfica ile resmi görüşmelere başladı. Genç oyuncunun sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, Galatasaray tişörtleri ile bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü görülüyor.