Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! Eski Beşiktaşlı..

Fenerbahçe'de teknik adam sorunu hala çözülmüş değil fakat 2-3 hoca görüştükleri ortaya çıktı. SABAH, Başkan Koç'un "2.5 hoca adayımız var" sözüyle işaret ettiği ismi açıklıyor. Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra takımın başına kim geçecek? İşte son dakika transfer haberleri...
Geçtiğimiz ay basın toplantısında konuşan Ali Koç, Portekiz veya Alman ekolünden bir hoca ile anlaşmak istediklerini belirtmiş fakat bunda bir değişiklik olabileceğinin de sinyalini vermişti.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'IN ESKİ HOCASI SLAVEN BİLİC'LE GÖRÜŞÜYOR!
Fenerbahçe'de yeni teknik adam adayı bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic. Marco Silva ve Paulo Fonseca'yı listenin üstünde tutan sarı-lacivertli yönetim, daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam ile de görüşme halinde.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı.
SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAMA YOK
Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü. Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Hırvat teknik adam sessizliğini korurken, kulüp bu konuda ser verip sır vermiyor.
2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın başında. Başkan ise yeniden seçilmeden teknik direktör açıklamasını doğru bulmadığı için resmi duyuruyu pazartesi günü yapacak. Koç'un hangi isimde karar kılacağı merakla bekleniyor.
FONSECA'YA DA TEKLİF YAPILDI
Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...
MARCO SİLVA HER KONUDA ANLAŞILDI FAKAT YÖNETİM BEKLEME
Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor. Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.
22 MİLYON 'DAN KAPIYI ÇALDI!
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için transfer spekülasyonları artıyor. Başkan Ali Koç oyuncuyla ilgili, "20 milyon Euro'dan aşağısına konuşmayız" ifadesini kullandı. 23 yaşındaki futbolcuya karşılık West Ham'ın F.Bahçe'ye 22 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak sarı-lacivertlilerin kabul etmediği öğrenildi.
Yönetimin aklında rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmak olduğu gelen haberler arasında. Szalai, devre arasında 2 milyon Euro'ya Rum Kesimi takımı Apollon Limassol'den transfer edilmişti.
F.BAHÇE'DE GÖZLER AZİZ YILDIRIM'DA
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, yeni yönetim listesini bugün açıklayacak. Koç'un listesinde Aziz Yıldırım döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında Ömer Temelli geliyor. Temelli'nin ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında.
Yıldırım döneminden bir başka isim ise Metin Doğan... Doğan, Yıldırım'ın son döneminde stattan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Son olarak Ercan Karasu yeni isimlerden olacak. Karasu da Yıldırım'ın ilk yıllarında görev almıştı.