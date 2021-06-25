Barcelona’da Lionel Messi’nin yeni sözleşmesi için 8 yıldız yolcu! İşte satış listesine konulan o isimler…

İspanya LaLiga'da sezonu Atletico Madrid'in şampiyonluğunun gerisinde tamamlayan Barcelona, birden çok mali sorunla uğraşıyor. Sezon ortasında göreve gelen Başkan Joan Laporta, her fırsatta kulübün borç batağında olduğunu söylerken, mali yapıyı düzeltmek için uğraş veriyor.
Joan Laporta'nın başkan olmasından önceki dönemde Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Laporta'nın başkanlığının ardından Messi ve Barcelona arasındaki ilişkiler yeniden güçlendi.
Arjantin Milli Takımı'yla birlikte Copa America'da mücadele eden Lionel Messi, bir yandan da Barcelona ile olan sözleşme görüşmelerini takip ediyor.
Lionel Messi ile yapılacak yeni sözleşmenin takıma başka büyük bir mali yükü getirmesi beklenirken, Barcelona yönetimi 8 yıldızını satış listesine koyarak bu açığı kapatmayı düşünüyor.
Kulüpte çok sayıda yüksek ücret kazanan futbolcunun bulunması, Barcelona yönetimini en çok düşündüren konulardan birisi.
İşte İspanyol devinin satış listesine çıkardığı o yıldızlar…
Ousmane Dembele
Ilaix Moriba