Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde olan Sarr'ın transferi konusunda büyük uğraş vermiş ancak genç yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı.
PORTO'DA KİRALIK OYNADI
Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Sarr için resmi girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler, Chelsea ile temasa geçti. Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.
CHELSEA ONU DÜŞÜNMÜYOR
Porto formasıyla geride bıraktığımız sezon 27 maça çıkan Malang Sarr, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. Fener, genç yıldızın menajeriyle de temas sağladı. (Takvim)