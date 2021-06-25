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Giriş Tarihi: 25.6.2021 08:54 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:00

Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı! Malang Sarr için yeni teklif

Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı! Malang Sarr için yeni teklif

Hayal kırıklığı yaratan Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos’u gönderip kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de yeniden Malang Sarr sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler eski gözdesi olan Fransız yıldızı kadroya katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde olan Sarr'ın transferi konusunda büyük uğraş vermiş ancak genç yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı.

PORTO'DA KİRALIK OYNADI
Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Sarr için resmi girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler, Chelsea ile temasa geçti. Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.

CHELSEA ONU DÜŞÜNMÜYOR
Porto formasıyla geride bıraktığımız sezon 27 maça çıkan Malang Sarr, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. Fener, genç yıldızın menajeriyle de temas sağladı. (Takvim)

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Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı! Malang Sarr için yeni teklif
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