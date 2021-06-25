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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Her şeyi sattı kulübü de satar

VOLKAN DEMİR
Her şeyi sattı kulübü de satar

‘Biz çok kötü mali tablo aldık’ diyorlar. Öyle bir tablo bırakmadık. 50 tane tapu aldım kulübe. Hepsi kasada. Fenerbahçe’nin mal varlığı, borçlarından fazladır İki yıl içinde kulübe toplamda 500 milyon dolar para girdi. Bu paraya ne oldu peki? F.Bahçe'nin geleceğinde tehlike görüyorum. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar

Fenerbahçe'de seçime sayılı saatler kala eski başkan Aziz Yıldırım uzun süren sessizliğini bozdu ve dün Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Mevcut başkan Ali Koç hakkında çok sert ifadeler kullanan Yıldırım'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları şöyle:
'Biz çok kötü bir mali tablo aldık' diyorlar. Öyle bir tablo bırakmadık. 20 yıl önce aldığım Fenerbahçe'yle, bıraktığım Fenerbahçe arasında fark yoktu. Bir tek Metin Aşık Tesisleri vardı. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Tapuların hepsi burada, kulübün kasasında. Hep mal aldım. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borçlarından fazladır.
Sayın Başkan hesap kitap bilmiyor herhalde. 'Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla' diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat, Selahattin Beyazıt başkanın aldığı arazi ve ondan gelen nakit para var. Fenerbahçe'nin çok şeyi var.
Fenerbahçe Kulübü'nün geleceğinde büyük tehlike görüyorum. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar.

HERKESİ KANDIRDI ŞİKAYET EDİYORUM

Batmış bu kulüp! 52 tane oyuncu, 6 antrenör aldın. Bonservislerine ne verdin? Biz bir oyuncu alıyor, SPK'ya bildiriyorduk. SPK nerede ya! Onlar da yok ortada. Fenerbahçe'yi şikâyet ediyorum, evet. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. '30 yaşından büyük oyuncu almayacağız' diye kandırdın herkesi. Herkes kandı ona, inandı. Ondan sonra geldiğimiz nokta ne? Kendi rakamlarıyla burada, 2.6 milyar TL borç gösteriyorlar. 2 yılda bu kulübe 500 milyon dolar para girdi. Bu paraya ne oldu?
Benim bunlara bir teklifim var, anlıyorlarsa. 591 milyon dolar mal varlığı var Fenerbahçe'nin. Ülker Stadı, Ülker Arena, Samandıra, Kolej, Faruk Ilgaz, Ankara İncek, Ataşehir, Gebzeler ve arsalar Şile, Düzce'deki arsalar ve Topuk, Antalya, Kayseri, Edirne hepsini koyunca 591 milyon dolar malı var Fenerbahçe'nin. Artı 300 milyon dolar ben bunlara Futbol AŞ parası artı sporcular bıraktım. Ozan Tufan'ı satacaklar şimdi, gidip borcu kapatsınlar. Ozan'ın parasını versinler, banka borcu kapansın.

BIRAKTIĞIM ŞEYLERİ YEDİNİZ

Ben 440 milyon Euro borç bıraktım. Siz benim bıraktığım şeyleri sattınız, yediniz. Sermaye artırımı 100 milyon Euro, devletten aldınız. 340 milyon Euro'ya düştü borç. Ali Koç döneminden aldığım rakam 27 milyon dolardı. Bugüne çevirince 70-80 milyon Euro'ya geliyor. Onu da düşelim, kaldı 270 milyon Euro, ben size borç bırakmışım. 75 milyon Euro hemen alacağınız, başlatacağınız arsa vardı inşaat. Beceremediniz... Onu da düş, 200 milyon Euro borç bıraktık demek. Enkaz işte bu.

151 MİLYON EURO'LUK SÖZÜNÜ YERİNE GETİR

Ben sana teklif yaptım, 150 milyon Euro ben vereyim, 150 milyon da sen ver, futbolu sen, basketi biz yönetelim. O ise '150 artı 1' dedi. Koç Ailesi'nin çocuğu, 151 milyon Euro olur. Ben 1998-99'da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez bunu. 151 sözü verdin, sözünü yerine getir. 50 milyon dolar kulübe vermiş. 292 milyon kulübü kendine borçlandırmış. Bunun üzerine temlik koydurdu mu, cevap versin.

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Her şeyi sattı kulübü de satar
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