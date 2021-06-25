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Giriş Tarihi: 25.6.2021 10:02 Son Güncelleme: 25.6.2021 10:03

Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde

AA
Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde

Brezilya'nın ev sahipliğinde oynanan 2021 Kupa Amerika 2 maçla devam etti. A Grubu'nda Bolivya'yı 2-0 yenen Uruguay ile Şili'yi aynı skorla geçen Paraguay, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Grupta daha önce Arjantin ve Şili adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Bolivya ile karşılaşan Uruguay, 40. dakikada Carlos Lampe (kendi kalesine) ve 79. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Paraguay ise Şili karşısında 33. dakikada Braian Samudio ve 58. dakikada Miguel Almiron'un (penaltı) golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla grupta 6 puana yükselen Paraguay ile 4 puana çıkan Uruguay, son maçlar öncesi Arjantin ve Şili'nin ardından çeyrek finale kalan diğer ekipler oldu. Bolivya ise turnuvaya veda etti.

Kupa Amerika, 28 Haziran Pazartesi günü B Grubu'nda oynanacak Brezilya-Ekvador ve Venezuela-Peru maçlarıyla sürecek.

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Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde
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