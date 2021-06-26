Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çeyrek final bileti sahibini buluyor! İtalya - Avusturya | CANLI
Giriş Tarihi: 26.6.2021 21:52 Son Güncelleme: 26.6.2021 22:37

Çeyrek final bileti sahibini buluyor! İtalya - Avusturya | CANLI

Çeyrek final bileti sahibini buluyor! İtalya - Avusturya | CANLI

EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya Wembley'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. İtalya - Avusturya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya Wembley'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Yıldızlarla dolu kadrosu olan İtalya, grupta oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla turnuvanın en büyük favorilerinden olduğunu gösterdi. Avusturya'da ise kaptan David Alaba ve Marko Arnautovic öne çıkan oyuncular.

İTALYA - AVUSTURYA | CANLI ANLATIM

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Verratti, Jorginho, Barella, Insigne, Berardi, Immobile

AVUSTURYA: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Lainer, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartner, Schlager, Laimer, Arnautovic

İtalya, milli takımın da bulunduğu A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı.

Gök Mavililer, ilk maçta Türkiye'yi 3-0, ikinci maçta İsviçre'yi 3-0 ve grubun son maçında Galler'i 1-0 mağlup etti.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Avusturya ise Hollanda, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğu C Grubu'nda 6 puanla gruptan ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Avusturya, ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenerken ikinci maçta Hollanda'ya 2-0 mağlup etti. Avusturya grubun son maçında ise Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor’da kim şampiyon oldu? Survivor birincisi SMS oyu sıralaması ile İsmail Balaban mı Poyraz mı oldu?
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu! 2021 Emekli temmuz zammı ile beraber...
Barcelona’da Lionel Messi’nin yeni sözleşmesi için 8 yıldız yolcu! İşte satış listesine konulan o isimler…
YKS soruları ve cevapları 2021: ÖSYM ile YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Ünlü oyuncu Seray Kaya hastalıkla mücadele ediyor! Bilinmeyen hastalığını açıklayan Seray Kaya sevenlerini üzdü...
YKS soru yorumları 2021: YKS soruları zor muydu, kolay mıydı? 2021 TYT soruları nasıldı ve zor mu kolay mı? İşte YKS soru yorumları
Son dakika: "Cristiano Ronaldo sinir bozucu olabiliyor!" Ünlü teknik direktör sert çıktı...
Son dakika magazin haberleri: Pelin Akil daha fazla dayanamadı ve ifşa etti!
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyrek final bileti sahibini buluyor! İtalya - Avusturya | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA