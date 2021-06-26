Çeyrek final bileti sahibini buluyor! İtalya - Avusturya | CANLI

EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya Wembley'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Yıldızlarla dolu kadrosu olan İtalya, grupta oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla turnuvanın en büyük favorilerinden olduğunu gösterdi. Avusturya'da ise kaptan David Alaba ve Marko Arnautovic öne çıkan oyuncular.
İTALYA - AVUSTURYA | CANLI ANLATIM
İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Verratti, Jorginho, Barella, Insigne, Berardi, Immobile
AVUSTURYA: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Lainer, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartner, Schlager, Laimer, Arnautovic
İtalya, milli takımın da bulunduğu A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı.
Avusturya ise Hollanda, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğu C Grubu'nda 6 puanla gruptan ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Avusturya, ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenerken ikinci maçta Hollanda'ya 2-0 mağlup etti. Avusturya grubun son maçında ise Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.