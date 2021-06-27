Erol Bulut'tan milli takım sözleri! "Yabancı sayısı serbest olmalı"

"MİLLİ TAKIMIN PERFORMANSI BENİ ŞOK ETTİ"

Milli takımın performansına da değinen Bulut, "Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına ben de şoktayım. 9 maçta 7 galibiyet alan bir takımın puan almadan elenmesi beni şaşırttı. Oyuncular Türkiye'ye dönelim havası veriyordu" ifadelerini kullandı.

"GÖREVE GELDİKTEN 2 GÜN SONRA EROL HOCAYLA ANLAŞTIK"

Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Erol hocayla anlaştıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ise "Bu bir tanışma toplantısıdır. İlk işimiz aklımızda Erol hoca vardı konuştuk. Bir hafta müddet istedi. Biz de yok seni göndermeyiz dedik ertesi gün anlaştık. 2 günde teknik direktörümüzle anlaştık" değerlendirmesini yaptı.

"BİR SOL BEK, İYİ BİR SANTRFOR ALDIĞIMIZ ZAMAN BAŞARILI OLACAĞIMIZ KANAATİNDEYİZ"

Başkan Akınal, bir sol bek bir tane de santrforu kadrolarına katacaklarının altını çizerek, "Hocamız takımı analiz etmiş, istemediğini yolladık. Mirellas bizi oyaladı, vazgeçtik. Muhammet Demir'in sözleşmesi bitmişti. Başakşehir'e gitti. Başakşehir'in istediği parayı vermeyeceğiz. Şartlarımızla anlaşırsak alırız. Başakşehir'e teklifimizi sunduk. Aykut hoca onu deneyecekmiş. Orta sahanın ortasına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Andre Felipe'ye para vererek gönderdik. Mukavele yaptığımız oyuncular var. Şu anda defansımız çok sağlam. Bir sol bek, iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı olacağımız kanaatindeyiz. Bunu el birliği ile yapacağız. Şehri arkamıza alacağız. Her türlü eleştiriye açığız. Ne yaparsak ortak akılla yapacağız. Takımımızı üst sıralara ve Avrupa'ya götürmeye çalışacağız. Ukraynalı genç bir oyuncu aldık. O çok iyi bir futbolcu olacak. Sagal ve Doğan Erdoğan'ı aldık. Diğer iki yabancı teknik direktörlerimiz bir tane genç oyuncuyu kadroya almadı. Yabancı hocayla her şeyi konuşamıyoruz. Yerli hocayla sabah akşam sohbet ediyoruz. Yabancı teknik direktörlerin istemediği oyuncuları göndermek için 25 milyon lira para ödedik. Bolu kampına gideceğiz. 21 Temmuzda Avusturya'ya gidecek takımımız. Hazırlık maçlarımız olacak. Güçlü takımlar olacak bunlar" diye konuştu.

"KULÜBÜN VERGİ DIŞINDA BORCU YOK"

Kulübün vergi borçları dışında burcu olmadığını ifade eden Başkan Akınal, "Hedefimiz Lig'de ilk 5'tir. Kulübün sadece vergi borcu var. Onu da vergi barışı içerisinde çözeceğiz. Başka bir borcumuz yoktur. Biz kurumsal bir kulübüz. Bin liradan başlayarak kombine çıkartmayı düşünüyoruz" diye konuştu.