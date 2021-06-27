Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü yaptığı antrenmanla devam ederken hazırlık maçları için çalışmalarını tamamladı. Galatasaray Dinamo Bükreş maçı bu akşam oynanacak. Maç için kısa bir süre kala Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı yayın kanalı da Galatasaraylılar ve futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşamki müsabaka programına göre, oynanacak Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.