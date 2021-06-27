Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü yaptığı antrenmanla devam ederken hazırlık maçları için çalışmalarını tamamladı. Galatasaray Dinamo Bükreş maçı bu akşam oynanacak. Maç için kısa bir süre kala Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı yayın kanalı da Galatasaraylılar ve futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşamki müsabaka programına göre, oynanacak Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılı takım, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek.