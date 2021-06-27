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Giriş Tarihi: 27.6.2021 12:24

Rusya maçına giden Fin taraftarlarda Kovid-19 artışı

DHA
Rusya maçına giden Fin taraftarlarda Kovid-19 artışı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 16 Haziran'da oynanan Finlandiya-Rusya maçı için St. Petersburg kentine giden Fin taraftarlar arasında koronavirüs salgını baş gösterdi. Ülkelerine dönen Fin futbolseverler arasında şimdiden yaklaşık 100 koronavirüs vakası belirlendi.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü Sağlık Güvenliği Direktörü Mika Salminen 24 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda 16 Haziran Çarşamba günü oynanan Finlandiya-Rusya maçı için St Petersburg'a giden Fin taraftarları uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Direktör Salminen, Rusya'nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentlerinde Kovid-19 vakalarında yüksek artış yaşandığına değinerek Rusya'ya gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

SALGIN, ST. PETERSBURG'DAKİ RESTORANDAN KAYNAKLANDI
Maçtan dönen taraftarlarda Kovid-19 vakalarının artarak yaklaşık 100'e ulaşması sebebiyle dün bir uyarı daha yapan Fin sağlık yetkilileri, Rusya'dan gelen futbolseverlerin kendilerini mutlaka karantina altına almasını istedi. Yetkililer, "Fin turistlerin bazı korona enfeksiyonlarının izi St. Petersburg'daki Alpenhaus Restoranı'na kadar izlendi. Burayı ziyaret eden turistlerin özel dikkat göstermeleri tavsiye edilir" dedi.

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Rusya maçına giden Fin taraftarlarda Kovid-19 artışı
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