Mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılması ve yedek rotasyonunda da alternatif kaleci sıkıntısı çeken Wolves'ın Uğurcan Çakır'ın menajeri Arturo Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi.
Henüz Trabzonspor'a resmi bir teklifte bulunmayan İngiliz ekibinin 25 yaşındaki kalecinin Avrupa Şampiyonası performansı ve öncesindeki lig performansıyla ilgili olumlu geri dönüşü de menajerine ilettiği ifade edildi.
EDGAR'A ZAMLI YENİ SÖZLEŞME
Trabzonspor, Edgar Ie'nin opsiyon maddesini devreye sokarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Oyuncuyla yapılan anlaşmaya göre bu durumda kendisine 50 bin Euro iyileştirme yapılacak ve aldığı yıllık ücret 800 bin Euro'ya çekilecekti.
Ancak yönetim kurulu Portekizli stoperin sergilediği performansı da baz alarak iyileştirmenin biraz daha artırılması yönünde hemfikir olurken, bu artırmada menajerine ise herhangi bir pay verilmemesi planlanıyor.