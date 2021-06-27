Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için son talip Wolverhampton oldu
Giriş Tarihi: 27.6.2021 08:56 Son Güncelleme: 27.6.2021 09:16

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için son talip Wolverhampton oldu

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için son talip Wolverhampton oldu

Trabzonspor'un iyi bir bonservis karşılığında satma kararı aldığı Uğurcan Çakır için yeni bir kulüp daha devreye girdi. Daha önce Monaco, İnter ve Tottenham'ın ilgilendiği milli kaleci için bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da ilgi kağıdı gönderdi.

Mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılması ve yedek rotasyonunda da alternatif kaleci sıkıntısı çeken Wolves'ın Uğurcan Çakır'ın menajeri Arturo Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi.

Henüz Trabzonspor'a resmi bir teklifte bulunmayan İngiliz ekibinin 25 yaşındaki kalecinin Avrupa Şampiyonası performansı ve öncesindeki lig performansıyla ilgili olumlu geri dönüşü de menajerine ilettiği ifade edildi.



EDGAR'A ZAMLI YENİ SÖZLEŞME
Trabzonspor, Edgar Ie'nin opsiyon maddesini devreye sokarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Oyuncuyla yapılan anlaşmaya göre bu durumda kendisine 50 bin Euro iyileştirme yapılacak ve aldığı yıllık ücret 800 bin Euro'ya çekilecekti.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Ancak yönetim kurulu Portekizli stoperin sergilediği performansı da baz alarak iyileştirmenin biraz daha artırılması yönünde hemfikir olurken, bu artırmada menajerine ise herhangi bir pay verilmemesi planlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! "Ali Koç dışında..."
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon
Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu! 2021 Emekli temmuz zammı ile beraber...
Survivor şampiyonu kim oldu? 2021 Survivor birincisi SMS oyu sıralaması ile İsmail Balaban mı Poyraz mı oldu? 2021 Survivor’da kim şampiyon oldu?
Barcelona’da Lionel Messi’nin yeni sözleşmesi için 8 yıldız yolcu! İşte satış listesine konulan o isimler…
Son dakika magazin haberleri: Pelin Akil daha fazla dayanamadı ve ifşa etti!
Pazar günü bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran 2021 Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Bugün var mı?
Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinde son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında stüdyo buz kesti! Katil kim?
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için son talip Wolverhampton oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA