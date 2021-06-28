Aslan’ın gözü kara

Galatasaray, ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş’i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların iki golü de yeni transfer Aytaç Kara’dan geldi
İki hafta önce sezonu açan G.Saray, ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi. Florya'daki mücadeleye Berk Balaban-Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Feghouli, Emre Kılınç, Babel ve Mohamed 11'i ile başlayan sarı-kırmızılılarda sakatlanan Mohamed'in yerine Ali Yavuz Kol görev yaptı. Feghouli'nin ara pasında Babel'le net fırsatı harcayan Aslan'da Aytaç 18 üzerinden kazanılan frikiği yerden sert kullanarak gole çevirdi. Bükreş ikinci yarıda Alpaslan'ın zamanlama hatası yaptığı pozisyonda Nemec'le skoru eşitledi. Babel'in bölgesine geçen Sekidika'ya çalınan penaltıda Aytaç, Rumen kaleciyi terse yatırdı ve Galatasaray özel maçı 2-1 kazandı.
YENİLER NELER YAPTI?
Aytaç'ın ön liberoda olumlu sinyaller verdiği takımda maçın ilk yarısında Feghouli, ikinci 45'te Arda oyun aklıydı. Alpaslan goldeki hatası dışında ikili mücadelelerde diri gözüktü. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in değişmeli oynadığı sol beke ise takviyenin şart olduğu görüldü.