Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga Başkanı Javier Tebas: Transfer piyasasında yüksek rakamlar olmayacak
Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:24

La Liga Başkanı Javier Tebas: Transfer piyasasında yüksek rakamlar olmayacak

AA
La Liga Başkanı Javier Tebas: Transfer piyasasında yüksek rakamlar olmayacak

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerinin üyesi olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, transfer piyasasında rakamların eskisi kadar yüksek olmayacağını söyledi.

La Liga Başkanı Javier Tebas gazetecilere yaptığı açıklamada, LaLiga'ya Sergio Aguero ve David Alaba gibi yıldız oyuncuların ve Carlo Ancelotti gibi önemli bir teknik adamın döndüğünü hatırlatarak, "Çok büyük isimler La Liga'ya geliyor. Transfer döneminde eminim yeni isimler de göreceğiz ama bence geçen yazlarla karşılaştırınca rakamların biraz daha düşük olacağına inanıyorum. Artık pandeminin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve bir süre liglerin elde edeceği gelirler, bugün kadar oluşan zararları kapatmak için kullanılacaktır. Bizim belli bir kayıp miktarımız var ama diğer liglerin bizden de fazla kayıpları oldu. Transfer piyasaları aynı şekilde hareketli olmayacaktır. Taraftarların istediği büyük hareketler için en azından önümüzdeki sezonu beklemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki birkaç yüksek rakamlı transfer olabilir ama bu sınırlı sayıda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

"İŞLER YOLUNDA GİTMESE LİG RİSK ALTINDA OLURDU"
La Liga olarak salgınla mücadelede büyük bir başarı elde ettiklerini aktaran Tebas, "Sezonun en zor kısmı doğal olarak pandemi oldu. Sezonu normale göre geç başlamak durumundaydık ve Kovid-19 vakalarının ani yükselmemesi için uğraştık. Hiç bir maçı ertelemek istemiyorduk ve bunu hem 1. hem de 2. ligde başardık. Bütün bu çabayı özetlemek gerekirse, 100 bin PCR ve 200 bin hızlı antijen testi yapıldı. Çalışanlarımız kulüplerin içinde bulunup, sürekli olarak takımları denetleyip ve sağlık kurallarına uyulduğunu kontrol ediyordu. Bütün bunlar yolunda gitmeseydi, lig risk altında olurdu, hem takvim çok yoğundu hem Avrupa maçları eklenince, bir maçın ertelenmesi bile her şeyi aksatabilirdi. Tek bir maç ertelenmemesi bizim için çok büyük bir zafer oldu" şeklinde konuştu.

"77 MİLYON AVRO KAR ETTİK"
Geleceğe umutla baktıklarını dile getiren LaLiga Başkanı, "Beş büyük lig içerisinde pandeminin ilk yılını karla kapatan tek lig olduk. 77 milyon avro kar ettik. Beklediğimizden daha az bir zararla da bu sezonu kapattık. 800 milyon avroya yakın zarar beklentisini 600 milyon avro sınırına kadar düşürdük. Geçmişten gelen borç ödeme gücü ve hazırlıklarımız geleceği umutlu bakmamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Javier Tebas son olarak, LaLiga'nın İspanya ekonomisi için önemine de vurgu yaparak, "LaLiga 184 bin 626 kişiye iş imkanı sağlıyor. Her yıl devlete 4,1 milyar avro vergi ödüyor. LaLiga İspanya'nın gayri safi milli hasılasının (GSYİH) yüzde 1,37'sini oluşturuyor." yorumunu yaptı.

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La Liga Başkanı Javier Tebas: Transfer piyasasında yüksek rakamlar olmayacak
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