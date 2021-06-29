Beşiktaş'a çifte müjde! Alex Teixeria'dan kartal pozu...

Ülkesi Brezilya'da tatilini sürdüren Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Josef de Souza, Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan iki Brezilyalı Alex Teixeria ve Fernando Lucas Martins ile sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.
Yapılan paylaşımda Brezilyalı yıldız Alex Teixeria'nın kartal pozu vermesi dikkat çekti.
Ocak ayından bu yana boşta olan 31 yaşındaki Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.
Brezilyalı 10 numara, 5 sezon formasını giydiği Çin ekibi Jiangsu'da 153 maçta 73 gol attı ve 43 asist yaptı.
Beşiktaş'ın bir diğer transfer hedefi de başka bir Brezilyalı olan Fernando. 29 yaşındaki oyuncu defansif orta saha pozisyonunda görev alıyor.
Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Fernando, Brezilya Milli Takım'yla da 8 maça çıktı.