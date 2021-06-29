Teknik direktör konusunu bir türlü netleştiremeyen Fenerbahçe'de bazı futbolcuların da takımdan ayrılması bekleniyor. Özellikle Süper Lig'den Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor.
Göztepe, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ü isterken, Mame Thiam ise Fatih Karagümrük ve eski takımı Kasımpaşa'nın takibinde. Fenerbahçe'ye La Liga'dan gelen Mauricio Lemos'un da Çaykur Rizespor'un ilk hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.
"FENERBAHÇE İLE GENOA GÖRÜŞÜYOR"
Sarı-Lacivertli takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Diego Perotti... İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Diego Perotti'yi takımdan gönderebilir. Arjantinli oyuncunun transferi için Genoa ile görüşmeler devam ediyor.
PEROTTI: İTALYA'YA DÖNMEK İSTERİM
Perotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Oğlum, Cenova'da doğdu. O şehir hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor, burası ailemin bir parçası. Fenerbahçe ile sözleşmemin bitmesine 1 yıl var. Ama İtalya hala İtalya. Kalbimde olan bir ülke. Hepimiz futbolun nasıl işlediğini biliyoruz, kesinlik yok ve asla asla diyemezsiniz. Ben kendi adıma İtalya'ya geri dönmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.