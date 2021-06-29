PEROTTI: İTALYA'YA DÖNMEK İSTERİM

Perotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Oğlum, Cenova'da doğdu. O şehir hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor, burası ailemin bir parçası. Fenerbahçe ile sözleşmemin bitmesine 1 yıl var. Ama İtalya hala İtalya. Kalbimde olan bir ülke. Hepimiz futbolun nasıl işlediğini biliyoruz, kesinlik yok ve asla asla diyemezsiniz. Ben kendi adıma İtalya'ya geri dönmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.