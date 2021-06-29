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Giriş Tarihi: 29.6.2021 17:46 Son Güncelleme: 29.6.2021 18:01

Son dakika: Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Frank De Boer kararı!

Son dakika: Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Frank De Boer kararı!

Son dakika haberi: Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Frank De Boer'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. De Boer, "Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." mesajıyla taraftarlara veda etti.

EURO 2020'de son 16 turunda Çekya'ya karşı 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Hollanda'da, yenilginin ardından teknik direktör Frank De Boer ile yollar ayrıldı. Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Frank De Boer'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

FRANK DE BOER'DEN VEDA MESAJI

Hollanda teknik direktörlük görevini bırakan Frank De Boer, "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." mesajıyla taraftarlara veda etti.

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Son dakika: Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Frank De Boer kararı!
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