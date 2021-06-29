Son dakika: Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Frank De Boer kararı!

FRANK DE BOER'DEN VEDA MESAJI

Hollanda teknik direktörlük görevini bırakan Frank De Boer, "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." mesajıyla taraftarlara veda etti.