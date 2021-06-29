Usta yazar yazdı: 'Beşiktaş'a acil 7 transfer lazım! N'Sakala gibi oyuncularla Şampiyonlar Ligi'inde...'

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın en az iki forvet transferi yapması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, siyah beyazlılardaki son gelişmeleri yazdı...
'Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın pazarlık süreci zaman kaybettirdi ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı bu süreci rahatlattı. Geçen seneki 'Kervan yolda düzülür' mantığına dönen süreç hatırlandığında panik gerektirecek bir durum yok.
Avrupa transfer piyasasının EURO 2020'nin grup aşamasının tamamlanmasını bekler bir görüntüsü vardı. Pek yaprak kımıldamadı. Ayrıca İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede kirizin transferi etkilediğini görüyoruz.
Eski alım güçleri düştü. Şampiyonlar Ligi ise başka bir seviye! Beşiktaş'ın başarılı olması için kaliteli bir kadro kurmaya ihtiyacı var. N'Sakala seviyesindeki oyuncularla bu ligde yol alamazsınız. Salih Uçan transferi dışında 7 mevkiye transfer gerek. Bunlar acil ihtiyaç.
Beşiktaş yönetiminin 365 gün 24 saat piyasayı tarafığını ve hatta ön görüşmeler yaptığını biliyoruz. Sergen Hoca dün tatilden döndü, işbaşı yaptı. Listelerin üzerinden geçeceklerdir.
Bir tarafta finansal zorluklar diğer taraftan maliyetler Beşiktaş'ı bu yıl da sonları bekleyip Ghezzal'da olduğu gibi 'kupon transferi' kovalamak zorunda bırakabilir. Gelecek oyuncular Sergen Yalçın kadar istedikleri paralarda sert bir tavır sergilerlerse Beşiktaş yönetimin işi lisans kriterlerinden dolayı hiç de kolay değil.
Beşiktaşlıların en güçlü umudu 'Geçen sene yaptılar, yine yaparlar' duygusu...'