Usta yazar yazdı: 'Beşiktaş'a acil 7 transfer lazım! N'Sakala gibi oyuncularla Şampiyonlar Ligi'inde...'

Bir tarafta finansal zorluklar diğer taraftan maliyetler Beşiktaş'ı bu yıl da sonları bekleyip Ghezzal'da olduğu gibi 'kupon transferi' kovalamak zorunda bırakabilir. Gelecek oyuncular Sergen Yalçın kadar istedikleri paralarda sert bir tavır sergilerlerse Beşiktaş yönetimin işi lisans kriterlerinden dolayı hiç de kolay değil.