Bekledim de gelmedin!

Şaka değil gerçek! F.Bahçe sezonu açıyor ama hocası yok...
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi devam ediyor. Taraftarher gün yeni hocanınaçıklanacağınıumut ediyor ve takım da yeni sezon için bugün sahaya inecek ancak sarı-lacivertli yönetimden resmi bir açıklama dün itibariyle yapılmadı. F.Bahçe ile anlaştığı iddia edilen Portekizli Fonseca'nın menajerlik şirketi Empower Sports bir açıklama yaptı: "Fonseca'nın Fenerbahçeile anlaştığına dair tüm haberlergerçek dışıdır. Portekizli teknik direktörile Türk kulübü arasında herhangibir görüşme olmamıştır." Bu arada Fonseca'dan, maliyetinin yüksek olması nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi.
PİRLO YEDEKTE TUTULUYOR
Bu gelişme üzerine Kanarya, Slaven Bilic için yeni bir hamle yaptı. Hırvat hocaya ikinci kez haber yollayan yönetim, BJ Guoan ile 31 Aralık2022'de bitecek olan sözleşmesinifeshetmesini istedi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu noktada Çin kulübüyle ikinci bir görüşme yapacak. Şayet tecrübeli teknik adam "Sözleşmemi feshettim" mesajını verirse Fenerbahçe, 1 saat içerisinde Hırvat hocayla sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyuracak ve büyük sıkıntıdan kurtulmuş olacak. Bilic'ten gelecek olumsuz haberlere karşın alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Sarı-lacivertliler,İsviçre Milli Takımı'nda görev yapanVladimir Petkovic için menajerleraracılığıyla nabız yoklandı. EURO 2020'de tarih yazan ve çeyrek finalde yarın İspanya ile karşılaşacak Boşnak asıllı İsviçreli hoca, Türkiye'de daha önce Samsunspor'da görev yapmıştı. Hırvat Zlatko Dalic ile Pirlo da gündemdeki yerlerini koruyor.