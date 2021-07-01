Son dakika: Messi resmen serbest! Barcelona'da kalacak mı? Gözler üzerinde...

Son dakika... Barcelona'da 20 yıldır forma giyen Messi'nin sözleşmesi sona erdi. Arjantinli yıldız ile İspanyol devi arasında henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı. Tüm dünyanın gözü ise Messi'nin vereceği kararda. 34 yaşındaki futbolcunun birçok talibi bulunuyor ve yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...