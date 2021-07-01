Son dakika: Messi resmen serbest! Barcelona'da kalacak mı? Gözler üzerinde...

Son dakika... Barcelona'da 20 yıldır forma giyen Messi'nin sözleşmesi sona erdi. Arjantinli yıldız ile İspanyol devi arasında henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı. Tüm dünyanın gözü ise Messi'nin vereceği kararda. 34 yaşındaki futbolcunun birçok talibi bulunuyor ve yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz transfer dönemine damga vuran isim Lionel Messi olmuştu. Arjantinli yıldız, 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen Barcelona'dan ayrılmak istediğini açıklamış ve bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü.
Barcelona'ya gönül veren taraftarlar yönetimi protesto etmiş ve Messi'nin kalması için adeta ayaklanmıştı.
Başkan Laporta'nın 34 yaşındaki futbolcuyu takımda kalmaya ikna ettiği haberleri gündeme gelse de henüz resmi bir imza yok. Messi'nin kontratı 30 Haziran'da sona erdi ve serbest futbolcu statüsüne geçti.
Messi, artık istediği kulüple sözleşme imzalayabilecek konumda ve gözler Arjantinlinin üzerinde. Bilindiği gibi Manchester City ve PSG başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri Messi'yi kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol basınına göre Kupa Amerika'da Arjantin formasıyla mücadele eden Messi, turnuvanın ardından Barcelona ile masaya oturacak.
2 yıllık sözleşme üzerinden bir pazarlık yapılacağı belirtilirken, Barça'nın Messi'nin taleplerini karşılayıp karşılamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.