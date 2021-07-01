Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Alioski’ye 500 bin Euro imza parası! Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi
Giriş Tarihi: 1.7.2021 07:46 Son Güncelleme: 1.7.2021 08:04

Trabzonspor'dan Alioski’ye 500 bin Euro imza parası! Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'dan Alioski’ye 500 bin Euro imza parası! Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şu ana kadar Gervinho, Bruno Peres, Bengali-Fode Koita ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan Bordo-Mavililer, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için de son bir teklif hazırlıyor. Trabzonspor ayrıca Roma forması giyen Mert Çetin ve Lyonlu Cenk Özkaçar'dan birini de kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için son bir teklif hazırlıyor. Bordo-mavilililer, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret ve 500 bin Euro imza parası teklif edecek.

STOPER CENK & MERT HAMLESİ
Bu arada Trabzonspor, Hosseini'nin takımdan ayrılmasından sonra gözünü yurt dışında oynayan iki Türk stopere dikti. Bordo-mavililer, Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Mert Çetin ve geçen sezon başı Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'dan birini kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

İki oyuncu için henüz resmi teklif yapmayan yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve oyuncuların kulüpleriyle kısa süre içerisinde iletişime geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

MOURINHO, UĞURCAN'I İSTİYOR
Öte yandan Trabzonspor'un dev kulüpleri peşinden koşturan başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Roma da devreye girdi. Portekiz basınının haberine göre Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemedi ve rotayı Uğurcan'a çevirdi.

İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 25 yaşındaki file bekçisinin kadroya katılması için onay verdi. Önümüzdeki günlerde Roma yetkililerinin, Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
İşçi ve işverenler dikkat! Milyonlarca çalışan için 1 Temmuz'da yeni dönem başlıyor
Son dakika: Elmalı davası olayında yeni gelişme! Türkiye'nin nefret duyduğu çift kendilerini böyle savundu
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
Elmalı davası olayında şoke eden ifadeler ortaya çıktı! İşte annenin çıldırtan savunması
İşte 10 maddede yeni normalleşme dönemi
Son dakika haberi:Elmalı davası olayında anne ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı! Anne Merve A.'nın daha önce...
Emekliye 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Alioski’ye 500 bin Euro imza parası! Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA