STOPER CENK & MERT HAMLESİ

Bu arada Trabzonspor, Hosseini'nin takımdan ayrılmasından sonra gözünü yurt dışında oynayan iki Türk stopere dikti. Bordo-mavililer, Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Mert Çetin ve geçen sezon başı Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'dan birini kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.