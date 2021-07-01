Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için son bir teklif hazırlıyor. Bordo-mavilililer, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret ve 500 bin Euro imza parası teklif edecek.
STOPER CENK & MERT HAMLESİ
Bu arada Trabzonspor, Hosseini'nin takımdan ayrılmasından sonra gözünü yurt dışında oynayan iki Türk stopere dikti. Bordo-mavililer, Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Mert Çetin ve geçen sezon başı Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'dan birini kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
İki oyuncu için henüz resmi teklif yapmayan yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve oyuncuların kulüpleriyle kısa süre içerisinde iletişime geçilmesinin planlandığı ifade edildi.
MOURINHO, UĞURCAN'I İSTİYOR
Öte yandan Trabzonspor'un dev kulüpleri peşinden koşturan başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Roma da devreye girdi. Portekiz basınının haberine göre Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemedi ve rotayı Uğurcan'a çevirdi.
İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 25 yaşındaki file bekçisinin kadroya katılması için onay verdi. Önümüzdeki günlerde Roma yetkililerinin, Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.