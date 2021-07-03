Beşiktaş, Gökhan Töre yeni sözleşme imzaladı!

Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Gökhan Töre'yle 2 yıllık anlaşma sağladı. (A Spor-Sercan Dikme)
SERGEN YALÇIN'IN TAKIMDA İSTEDİĞİ OYUNCULARDAN BİRİ
Gökhan Töre ile 2 senelik anlaşma sağlandı. Gökhan pazartesi günü kampa katılacak. İç transferde Atiba'nın ardından Gökhan'la da anlaşıldı. Sergen Yalçın'ın çok istediği, ısrarla takımda kalsın dediği bir isimdi. Beşiktaş Yönetimi de Gökhan'la 2 yıllık anlaşma yaptı. Beşiktaş artık dış transfere odaklanmış durumda.