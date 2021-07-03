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Giriş Tarihi: 3.7.2021 15:29 Son Güncelleme: 3.7.2021 16:03

Beşiktaş, Gökhan Töre yeni sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, Gökhan Töre yeni sözleşme imzaladı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş, Gökhan Töre’yle 2 yıllık anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın çok istediği, ısrarla takımda kalsın dediği bir isimdi. Beşiktaş son olarak Salih Uçan anlaşmaya varmı ve Atiba ile de sözleşme uzatmıştı.

Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Gökhan Töre'yle 2 yıllık anlaşma sağladı. (A Spor-Sercan Dikme)

SERGEN YALÇIN'IN TAKIMDA İSTEDİĞİ OYUNCULARDAN BİRİ

Gökhan Töre ile 2 senelik anlaşma sağlandı. Gökhan pazartesi günü kampa katılacak. İç transferde Atiba'nın ardından Gökhan'la da anlaşıldı. Sergen Yalçın'ın çok istediği, ısrarla takımda kalsın dediği bir isimdi. Beşiktaş Yönetimi de Gökhan'la 2 yıllık anlaşma yaptı. Beşiktaş artık dış transfere odaklanmış durumda.

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Beşiktaş, Gökhan Töre yeni sözleşme imzaladı!
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