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Giriş Tarihi: 3.7.2021 12:03

Bülent Uygun: Gençlerle güzel şeyler başaracağız

DHA
Bülent Uygun: Gençlerle güzel şeyler başaracağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bu zor süreci güzele çevirmek için çalışıyoruz. Merak etmeyin, ben gençlerle çok şeyler başardım, bu gençlerle de başaracağız" dedi.

Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki 1'inci etap kamp çalışması sona erdi. Yeşil mavililer 2'nci etap kamp çalışması için Erzurum'a hareket edecek. 2 hafta sürecek kamp 18 Temmuz'daki hazırlık maçı ile tamamlanacak. 2 günlük iznin ardından takım 3'üncü etap kamp için Düzce Topuk Yaylası'na gidecek.

"HEDEF VE HAYALLERİMİZ VAR"

Rize'deki son antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yeni sezonunun tüm takımların gönüllerinden geçen bir lig olması temennisinde buldu. Uygun, "Süreç her zamankinden daha zor geçecektir. Rizespor ile ilgili hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Yeni yönetimle birlikte Rizespor için elimizden gelenin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışacağız. Yönetim kurulumuz da bayram hediyesi olarak bizlere birçok transferi verecektir. 18 futbolcu takımımızdan ayrıldı. Takımımızda geçen sezondan 6-7 futbolcu kaldı. Remy de ayrılmak istemişti ama sonrasında telefon görüşmeleri yaparak 1 senelik sözleşmesi bulunması münasebetiyle ikna etmeye çalıştık. Eşi hamile olan Boldrin bu süreci atlattıktan sonra takıma katılacak. Alt yapıdan 9 tane 16- 19 yaş arası gencimizi A takıma aldık. Onların en kısa zamanda Rizespor'a hizmet etmesini istiyoruz" dedi.

"BU ZOR SÜRECİ GÜZELE ÇEVİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yabancı sayısının düşmesinden sonra Türk oyuncuya ihtiyaç olduğunu kaydeden Uygun, şunları dedi: "Maalesef Türk oyuncu havuzumuz da çok kısıtlı. Elimizdeki Türk oyuncularla bu işi çözmeye çalışıyoruz. İstediğimiz oyuncuyu bulmamız da çok zor oluyor. O yüzden yabancılarda hata yapma lüksümüz yok. Transferleri iyi şekilde inceliyoruz, inceleyip sık dokuyoruz. Bayramda inşallah güzel müjdelerle, herkesin beklediği transferlerden yavaş yavaş yaparak kadro yapımızı kuracağız. Kendi içimizden belki bir iki futbolcu daha ayrılmak isteyecektir. O süreci de izleyeceğiz. Bu çok zor süreci güzele çevirmek için çalışıyoruz. Merak etmeyin ben gençlerle çok şeyler başardım, bu gençlerle de başaracağız. Her şey Rizespor'u büyük Rizespor taraftarını mutlu edecek şekilde cereyan edecektir. O yüzden destek ve sabır sonucunda hep birlikte çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.



"KOMBİNELERİ ALMAK İÇİN MÜRACATA BAŞLAYIN"

Taraftara da mesaj gönderen Uygun, "Taraftar bizim baş tacımız, onların bizim yanımızda olduğunu göstermesi çok önemli. Anadolu takımlarının motive kaynağı taraftarlardır. Yeni sezonda tekrar onları tribünde görmek bizler için heyecan verici olacaktır. Biz 8 bin taraftar alabileceğiz. Bu 8 bin taraftarın tamamı da gelip takımı destekleyecektir. O yüzden taraftarların kombineleri almak için müracaat başlamaları iyi olur" çağrısında bulundu.

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Bülent Uygun: Gençlerle güzel şeyler başaracağız
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