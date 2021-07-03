Bülent Uygun: Gençlerle güzel şeyler başaracağız

"BU ZOR SÜRECİ GÜZELE ÇEVİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yabancı sayısının düşmesinden sonra Türk oyuncuya ihtiyaç olduğunu kaydeden Uygun, şunları dedi: "Maalesef Türk oyuncu havuzumuz da çok kısıtlı. Elimizdeki Türk oyuncularla bu işi çözmeye çalışıyoruz. İstediğimiz oyuncuyu bulmamız da çok zor oluyor. O yüzden yabancılarda hata yapma lüksümüz yok. Transferleri iyi şekilde inceliyoruz, inceleyip sık dokuyoruz. Bayramda inşallah güzel müjdelerle, herkesin beklediği transferlerden yavaş yavaş yaparak kadro yapımızı kuracağız. Kendi içimizden belki bir iki futbolcu daha ayrılmak isteyecektir. O süreci de izleyeceğiz. Bu çok zor süreci güzele çevirmek için çalışıyoruz. Merak etmeyin ben gençlerle çok şeyler başardım, bu gençlerle de başaracağız. Her şey Rizespor'u büyük Rizespor taraftarını mutlu edecek şekilde cereyan edecektir. O yüzden destek ve sabır sonucunda hep birlikte çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.





"KOMBİNELERİ ALMAK İÇİN MÜRACATA BAŞLAYIN"



Taraftara da mesaj gönderen Uygun, "Taraftar bizim baş tacımız, onların bizim yanımızda olduğunu göstermesi çok önemli. Anadolu takımlarının motive kaynağı taraftarlardır. Yeni sezonda tekrar onları tribünde görmek bizler için heyecan verici olacaktır. Biz 8 bin taraftar alabileceğiz. Bu 8 bin taraftarın tamamı da gelip takımı destekleyecektir. O yüzden taraftarların kombineleri almak için müracaat başlamaları iyi olur" çağrısında bulundu.