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Giriş Tarihi: 3.7.2021 08:40 Son Güncelleme: 3.7.2021 08:42

Son dakika: Aboubakar, Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Aboubakar, Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'ta sözleşmesinin bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak Arabistan basınına konuştu. Aboubakar, "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Al Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesının bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına konuştu.

Beşiktaş'ta devam etmeme nedenini anlatan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü, "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarla aramdaki bağ da çok iyiydi. Bana birçok teklif geldi. Al Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Aboubakar, Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı
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