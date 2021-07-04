Adana Demir golcüsünü buldu: Assombalonga

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde hızlı. Mavi Şimşekler, Galatasaray'ın gönderdiği Belhanda'dan sonra forvet hattını Britt Assombalonga ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Demokratik Kongolu forvet, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da 4 sezonda 221 maç forma giyerken, 75 gol atıp 6 tane de asist yaptı. 2017'de Nottingham Forest'ten Middlesbrough'a 17 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki yıldız için Adana Demirspor bonsevris ödemedi. İngiltere'de Watford altyapısında yetişen Assombalonga, 2013'te 1.9 milyon Euro'ya Peterborough'a oradan da 6.9 milyon Euro'ya N.Forest'a transfer oldu. 2017'de ise büyük bir çıkış yaparak Middlesbrough'un yolunu tuttu. Assombalonga güçlü fiziği ve teknik becerisiyle dikkat çekiyor.