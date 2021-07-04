Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demir golcüsünü buldu: Assombalonga
Giriş Tarihi: 4.7.2021

Adana Demir golcüsünü buldu: Assombalonga

Adana Demir golcüsünü buldu: Assombalonga
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde hızlı. Mavi Şimşekler, Galatasaray'ın gönderdiği Belhanda'dan sonra forvet hattını Britt Assombalonga ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Demokratik Kongolu forvet, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da 4 sezonda 221 maç forma giyerken, 75 gol atıp 6 tane de asist yaptı. 2017'de Nottingham Forest'ten Middlesbrough'a 17 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki yıldız için Adana Demirspor bonsevris ödemedi. İngiltere'de Watford altyapısında yetişen Assombalonga, 2013'te 1.9 milyon Euro'ya Peterborough'a oradan da 6.9 milyon Euro'ya N.Forest'a transfer oldu. 2017'de ise büyük bir çıkış yaparak Middlesbrough'un yolunu tuttu. Assombalonga güçlü fiziği ve teknik becerisiyle dikkat çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak? 2021 Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…
Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları resmen çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, yaşadıklarını anlattı: Olaydan sonra tehdit edildim
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için kritik tarih! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
Son dakika: Kartal Tibet gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!
Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Son dakika: Fethiye'de tur teknesi battı! Can pazarı yaşandı
SON DAKİKA | 3 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demir golcüsünü buldu: Assombalonga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA