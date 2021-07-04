Eski takım arkadaşından övgü dolu sözler! "En iyi Alman oyuncu Mesut Özil"

Arsenal'in Fransız genç futbolcusu Matteo Guendouzi, Alman Bild Gazetesi'ne röportaj verdi. Geçen sezonu kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de geçiren Guendouzi, eski takım arkadaşı Mesut Özil için övgü dolu sözler kullandı.
Almanya'nın EURO 2020'deki performansını değerlendiren genç oyuncu, aktif futbolcular arasında Mesut Özil'in en iyi Alman oyuncu olduğunu söyledi.
Matteo Guendouzi ile Mesut Özil 2018-2020 yılları arasında Arsenal'de birlikte oynadılar.
22 yaşındaki Fransız orta saha, geçen sezonu kiralık geçirdiği Hertha Berlin'de 24 maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı.
Alamanya Teknik Direktörü Joachim Löw ise EURO 2020 son 16 turunda İngiltere'ye elendikleri maç sonrası Mesut Özil için pişmalık duyduğunu açıklamıştı.
LÖW'ÜN MESUT ÖZİL PİŞMANLIĞI
Joachim Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmede de bulunarak, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Özil ile sonraki haftalarda görüşememesini "büyük bir insani hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek." ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'i öven Löw, "Elbette Mesut bizim için, milli takım için, Almanya için inanılmaz derecede önemli ve olağanüstü bir oyuncuydu. Gerçekten harika becerilerini sergilediği ve tüm taraftarları coşturduğu çok sayıda karşılaşmayı hatırlıyoruz." dedi.
Yıldız futbolcu, geçen yıl Almanya Milli Takımı'nda bir daha oynamayacağını açıklamıştı.