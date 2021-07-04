Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın şov yaptı! Beşiktaş 2 kırmızı kart gördü..

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmalarda, birçok genç futbolcu A Takım'a yükselmek adına kendilerini göstermek istiyor. Günün ilk çeyrek final maçında Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmış, sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Günün ikinci çeyrek final maçında ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, ilk yarıda Eren Aydın'ın ayağından gelen 2 golle devreyi önde tamamladı.
İkinci yarıda ise öne çıkan takım Beşiktaş oldu. İlk yarıdan daha etkili bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı.
EREN AYDIN HAT-TRİCK YAPTI
Galatasaray'ın 2003 doğumlu golcüsü Eren Aydın, uzatmalara giden maçta, ikinci uzatma devresi oynanırken takımının 3'üncü golünü atmayı başardı. Normal sezonu 23 golle gol kralı tamamlayan Eren, çeyrek final maçında da öne çıkan isim oldu.
Böylelikle ilk yarı finalistler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Kura çekimleri oynanacak diğer çeyrek final maçlarının ardından yapılacak.