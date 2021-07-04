Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın şov yaptı! Beşiktaş 2 kırmızı kart gördü..
Giriş Tarihi: 5.7.2021 00:44 Son Güncelleme: 5.7.2021 00:49

Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın şov yaptı! Beşiktaş 2 kırmızı kart gördü..

Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın şov yaptı! Beşiktaş 2 kırmızı kart gördü..

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final maçları oynanıyor. Günün ilk maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 6 golle geçerken, ikinci maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup etti. Maçın öne çıkan ismi ise Galatasaray'ın 2003 doğumlu genç golcüsü Eren Aydın oldu. Eren, Beşiktaş karşısında attığı 3 golle tam not aldı. 120 dakika oynanan maçta, siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmalarda, birçok genç futbolcu A Takım'a yükselmek adına kendilerini göstermek istiyor. Günün ilk çeyrek final maçında Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmış, sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Günün ikinci çeyrek final maçında ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, ilk yarıda Eren Aydın'ın ayağından gelen 2 golle devreyi önde tamamladı.

İkinci yarıda ise öne çıkan takım Beşiktaş oldu. İlk yarıdan daha etkili bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı.

EREN AYDIN HAT-TRİCK YAPTI

Galatasaray'ın 2003 doğumlu golcüsü Eren Aydın, uzatmalara giden maçta, ikinci uzatma devresi oynanırken takımının 3'üncü golünü atmayı başardı. Normal sezonu 23 golle gol kralı tamamlayan Eren, çeyrek final maçında da öne çıkan isim oldu.

Uzatma devreleri oynanırken, Beşiktaş'ta Koray ve Caner iki farklı pozisyonda kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 120'inci dakika oynanırken Caner'den geldi.

Böylelikle ilk yarı finalistler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Kura çekimleri oynanacak diğer çeyrek final maçlarının ardından yapılacak.

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Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın şov yaptı! Beşiktaş 2 kırmızı kart gördü..
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