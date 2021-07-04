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Giriş Tarihi: 4.7.2021 13:47 Son Güncelleme: 4.7.2021 14:04

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

Son dakika haberi... EURO 2020'ye son 16 turunda İsviçre'ye elenerek veda eden Fransa'da sular durulmuyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın koltuğu sallanırken, şimdi de ırkçılık skandalı patlak verdi. Ortaya çıkan görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

EURO 2020'ye son 16 turunda İsviçre'ye elenerek veda eden Fransa'da sular durulmuyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın koltuğu sallanırken, şimdi de ırkçılık skandalı patlak verdi. Ortaya çıkan görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

Son dünya şampiyonu Fransa, favori olarak katıldığı EURO 2020'ye son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elenerek veda etmişti.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

DESCHAMPS GİDİYOR, ZIDANE GELİYOR

Maçın ardından teknik direktör Didier Deschamps oyuncu ve taktiksel tercihleri sebebiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

Hatta Fransız basını, Deschamps'ın görevden alınacağını ve Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane'ın yeni hoca olacağını yazdı.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

IRKÇILIK SKANDALI! GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 hayal kırıklığının üzerinden çok geçmeden bu kez ırkçılık skandalı patlak verdi.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

2019 yılında takımın yıldızları Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann'ın Barcelona ile Asya'daki bir hazırlık turnuvasında Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

"BÜTÜN O ÇİRKİN YÜZLER SEN OYUN OYNAYABİLESİN DİYE"

Dembele çektiği videoda 3 Asyalı çalışanın odalarında bulunan televizyonu çalıştırmak için uğraştıkları esnada Griezmann'a "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" ifadesini kullanıyor.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

Antoine Griezmann ise Ousmane Dembele'ye gülerek cevap veriyor.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

Dembele daha sonra ise otel çalışanlarının kendi aralarında tartıştıkları esnada "Bu ne garip bir dil? Ülkenizde teknolojik bir üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diyor.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

"BİR DAHA MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMESİN"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fransa'da sosyal medya adeta birbirine girdi.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

Fransız vatandaşlar ırkçılıkla suçladıkları Dembele'nin bir daha Fransa Milli Takımı formasını giymemesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

EURO 2020'de İsviçre maçında sonradan oyuna giren ve sakatlanan Dembele'nin yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı
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