Son dakika: Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Şok görüntü ortaya çıktı

EURO 2020'ye son 16 turunda İsviçre'ye elenerek veda eden Fransa'da sular durulmuyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın koltuğu sallanırken, şimdi de ırkçılık skandalı patlak verdi. Ortaya çıkan görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları...
DESCHAMPS GİDİYOR, ZIDANE GELİYOR
Maçın ardından teknik direktör Didier Deschamps oyuncu ve taktiksel tercihleri sebebiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.
Hatta Fransız basını, Deschamps'ın görevden alınacağını ve Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane'ın yeni hoca olacağını yazdı.
2019 yılında takımın yıldızları Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann'ın Barcelona ile Asya'daki bir hazırlık turnuvasında Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
"BÜTÜN O ÇİRKİN YÜZLER SEN OYUN OYNAYABİLESİN DİYE"
Dembele çektiği videoda 3 Asyalı çalışanın odalarında bulunan televizyonu çalıştırmak için uğraştıkları esnada Griezmann'a "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" ifadesini kullanıyor.
Dembele daha sonra ise otel çalışanlarının kendi aralarında tartıştıkları esnada "Bu ne garip bir dil? Ülkenizde teknolojik bir üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diyor.
"BİR DAHA MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMESİN"
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fransa'da sosyal medya adeta birbirine girdi.
Fransız vatandaşlar ırkçılıkla suçladıkları Dembele'nin bir daha Fransa Milli Takımı formasını giymemesi gerektiğini söyledi.
EURO 2020'de İsviçre maçında sonradan oyuna giren ve sakatlanan Dembele'nin yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.