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Giriş Tarihi: 5.7.2021 08:16 Son Güncelleme: 5.7.2021 08:17

Trabzonspor'un kozu Abdullah Avcı! İspanya'dan Joaquin Fernandez iddiası

UĞUR ÇEM
Trabzonspor'un kozu Abdullah Avcı! İspanya'dan Joaquin Fernandez iddiası

Abdullah Avcı'nın kariyeri Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında ümitlendiriyor. Başakşehir ve Beşiktaş’taki yüksek puan ortalaması ile dikkat çeken Avcı, geçen sezon 17. sırada devraldığı Fırtına’yı zirve yarışına ortak etmişti. Bu arada İspanya'nın Deportes La 8 kanalı, Trabzonspor'un Valladolid'in 1.90'lık stoperi Joaquin Fernandez'e 7 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Geçtiğimiz sezona kâbus gibi bir başlangıç yapmasının ardından 9. haftada göreve gelen Abdullah Avcı ile şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, yeni sezona da yaptığı flaş transferlerle iddialı hazırlanıyor. Ancak bordo-mavililerin şampiyonluk yarışında futbolcuları kadar önemli bir silahı var: Teknik direktör Abdullah Avcı…

6 PUANDA DEVRALMIŞTI
6 puanla 17. sırada devraldığı Trabzonspor'u zirve yarışına sokan Avcı'nın yönetiminde bordo-mavililer, 2.03 puan ortalaması yakalarken, 32 haftalık periyotta puan tablosunda Beşiktaş ve G.Saray'ın ardından 3. sırada yer almıştı. Bu çıkış kadar Avcı'nın Beşiktaş ve Başakşehir'deki performansı da bordo-mavilileri umutlandırıyor.

FERNANDEZ İDDİASI
Bu arada Trabzonspor için İspanya'dan ilginç bir transfer iddiası geldi. Deportes La 8 kanalının haberine göre bordo-mavililer, Valladolid'in 1.90'lık stoperi Joaquin Fernandez'e 7 milyon Euro teklif etti. Haberde Fırtına'nın, 25 yaşındaki oyuncu için Valencia ile yarıştığı iddia edildi.

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Trabzonspor'un kozu Abdullah Avcı! İspanya'dan Joaquin Fernandez iddiası
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