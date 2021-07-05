Geçtiğimiz sezona kâbus gibi bir başlangıç yapmasının ardından 9. haftada göreve gelen Abdullah Avcı ile şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, yeni sezona da yaptığı flaş transferlerle iddialı hazırlanıyor. Ancak bordo-mavililerin şampiyonluk yarışında futbolcuları kadar önemli bir silahı var: Teknik direktör Abdullah Avcı…
6 PUANDA DEVRALMIŞTI
6 puanla 17. sırada devraldığı Trabzonspor'u zirve yarışına sokan Avcı'nın yönetiminde bordo-mavililer, 2.03 puan ortalaması yakalarken, 32 haftalık periyotta puan tablosunda Beşiktaş ve G.Saray'ın ardından 3. sırada yer almıştı. Bu çıkış kadar Avcı'nın Beşiktaş ve Başakşehir'deki performansı da bordo-mavilileri umutlandırıyor.
FERNANDEZ İDDİASI
Bu arada Trabzonspor için İspanya'dan ilginç bir transfer iddiası geldi. Deportes La 8 kanalının haberine göre bordo-mavililer, Valladolid'in 1.90'lık stoperi Joaquin Fernandez'e 7 milyon Euro teklif etti. Haberde Fırtına'nın, 25 yaşındaki oyuncu için Valencia ile yarıştığı iddia edildi.