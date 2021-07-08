İngiltere tarih yazdı

Vikingler Damsgaard’ın frikiğiyle öne geçti ancak Kjaer kaleleri şaşırınca skor eşitlendi. 104’te Kane, Schmeichel’ın kurtardığı penaltıyı yine kendi tamamladı ve İngilizler, İtalya’nın rakibi oldu
İngiltere yarı finalde normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 kazanıp Danimarka'yı evine gönderdi. 30'da Damsgaard, müthişfrikiğiyle Vikingler'i öne geçirdi. 39'da ise Saka'nın ortasında topuKjaer kayarak uzaklaştırmak isterken kendi kalesine yolladı ve skor 1-1 oldu. İngiltere bu dakikadan sonratek kale oynadı ancak duvarı aşamadı ve maç uzatmalara gitti. 104'te sağdan ceza sahasına giren Sterling yerde kaldı, hakem penaltı verdi. Kane'in şutunu kaleci Schmeichelkurtardı ancak dönen topu yine Kane tamamladı ve İngiltere'ye tarihi zafer kazandırdı. İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan İngilizler, pazar 22.00'de Wembley Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.
TARTIŞILAN KARAR
İngiltere'nin Sterling ile kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki geldi. Yorumlar, Mehle'nin Sterling'in bacağına dokunmadığı yönündeydi
Almanya ağlarını 1, Ukrayna filelerini de 2 kez havalandıran Kane, dün EURO 2020'deki gol sayısını 4'e çıkararak finalin yolunu tuttu. Ayrıca 27 yaşındaki forvet, İngiltere formasıyla toplam gol sayısını 10'a yükselterek, Lineker'i yakaladı ve zirveye ortak oldu.