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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu oluyor!

Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu oluyor!
Kulüpler Birliği bugün yeni başkanını seçmek üzere toplanıyor. Son gerçekleştirilen zirvede Başkan Ahmet Nur Çebi, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevi bırakacağını açıklamıştı. Bugün İstanbul'da yapılacak seçimde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni başkan olması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas da adaylık için diğer kulüplerden zemin yoklarken, okların ağırlıklı olarak Ağaoğlu'nu gösterdiği öğrenildi. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman, Mehmet Sepil ve Ahmet Nur Çebi başkanlık yaptı.

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Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu oluyor!
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