Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu oluyor!

Kulüpler Birliği bugün yeni başkanını seçmek üzere toplanıyor. Son gerçekleştirilen zirvede Başkan Ahmet Nur Çebi, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevi bırakacağını açıklamıştı. Bugünİstanbul'da yapılacakseçimde, TrabzonsporBaşkanı AhmetAğaoğlu'nun yeni başkanolması bekleniyor.Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas da adaylık için diğer kulüplerden zemin yoklarken, okların ağırlıklı olarak Ağaoğlu'nu gösterdiği öğrenildi. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman, Mehmet Sepil ve Ahmet Nur Çebi başkanlık yaptı.