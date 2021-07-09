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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Bu sonuçlar demokles’in kılıcı gibi tepemizde duracak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bu sonuçlar demokles’in kılıcı gibi tepemizde duracak
"BU bir hayal kırıklığıdır. Sıradan bir takım olmadığımız için eleştirilerin dozunun yüksek olması normal... Herkes bir travma geçirdi"
"ŞARTLAR ne olursa olsun yıkılmadık, yıkılmayacağız. Tekrar sahiplenilen ve sevilen bir takım olmak için çalışacağız"
"BU sonuçlar Demokles'in kılıcı gibi tepemizde duracak ki yaşananları unutmayalım ve sonrasında iyi olalım"

"KRİZİ AŞACAK OLAN BENİM. TABLOYU YARIM BIRAKMAYIP, DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye favori olarak gidilen ancak 3 maçta sıfır puan alıp, tek gol atarak eve dönmenin üzerinden 17 gün geçtikten sonra basının karşısına geçti. İşte öne çıkanlar:
HEM futbolcularımız, hem biz, hem de Türkiye bu sonuçları hak etmedi. Bu bir hayal kırıklığıdır. Herkes bir travma geçirdi.
ELEŞTİRİLERİ kabul ediyorum. Cesur olmayı, meydan okumayı severiz. Zaman zaman uyuşuk bir futbol oynadığımız gerçek. Sıradan bir takım olmadığımız için eleştirilerin dozunun yüksek olmasını anlayabiliyorum.
BİZ de içimize sindiremiyoruz. Haklısınız ama sorunu bir kenara atmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmamız gerekiyordu.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK

ŞARTLAR ne olursa olsun yıkılmadık, yıkılmayacağız. Tekrar sahiplenen ve sevilen bir takım olmak için çok çalışmak zorundayız. Çocuklarımız, kaybettiğimiz zaman da bizim çocuklarımız.
ÖZ ELEŞTIRI yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik fakat karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.
ASIL hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın öz verili olması gerekiyor.
KRIZI aşacak olan öncelikle benim. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız.

AYDAN OYUNCU GETİRECEK DEĞİLİZ

FEDERASYON görev verdiği zaman benden bir şey bekledi. Türkiye de bekledi. Ben sıkıntıları abartırım, iyileri içime atarım. Hep eksileri yok etmek için çalışıyorum.
MİLLİ Takımı korumak kollamak için buradayım. Gidene kadar işime bakacağım. Daha çok çalışacağız...
AYDAN oyuncu getirecek değiliz. Oyuncular belli.
OYUNCUNUN antrenmandaki çalışmasıyla maçtaki koşu performansı tutmuyor. Ya sorumluluktan kaçtı ya da verimini kullanamadı.
BU bizim tepemizde Demokles'in kılıcı gibi duracak ki unutmayacağız, daha iyi olacağız.

DORUKHAN'A TRANSFER TAYLAN'A SAKATLIK TEPKİSİ

DORUKHAN sen neden transfer yapmıyorsun kardeşim? Ya da anlaşıp takımında kalmıyorsun? Ne yaptığın belli değil. Yine aradım, hâlâ belli değil. 1 senesini kaybetti, kafası transferde.
Tüm oyuncuları transfere bağlamak değil ama para mı önemli değerin mi? Sen şimdi formda olsaydın 5 misli paran olacaktı.
TAYLAN Antalyalı 'Sakatlığım yok' dedi. O zaman niye ameliyat oldun? 'Sakatlığım var' deseydin. Başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum.
RIDVAN Yılmaz'ı 16 yaşından beri tanıyorum oyun görüşü, çabukluğu iyi. Oynatmama sebebim, oynadığı sürede başka dünyada olduğunu gördüm. "Hocam ben rahat değilim'' dedi.
Hazır olduğuna inanmadığım için oynatmadım.
ABDÜLKADİR Ömür çalışıyor ama eski patlayıcılığı yok.
HİÇBİR oyuncumuzu kendi performansında görmedim. Benim beğendiğim Mert Müldür de dahil. Performans dediğiniz şey katkı yapmaktır. Burada bir problem var ve bunu da yine ben çözeceğim. Kaleciden forvete, girene, oynamayana kadar derin konuşmamız gerekiyor.
KAVGA yoktu Milli Takım kampında...
Antrenmanda çift kale yapılırken Halil Dervişoğlu pas atılmadığı için söylendi.
Normalde ağzı var dili yok... Enes Ünal da kendisini ağabey olarak gördü ve 'Ne konuşuyorsun' dedi. Olay bu, kavgalar ve yumruklar yazıldı. Keşke olsaydı, belki hırslanırlardı.
KUŞAK çatışması görmedim.
İlişkilerde rahatsızlık yok. Ama farklı bir dünyamız olduğu doğrudur.

BEŞİKTAŞ'TA DAHA ÇOK ALIYORDUM

ŞENOL GÜNEŞ, prim tartışmaları ve maaşı konusundaki eleştirilere de yanıt verdi: "Kimse para almadı, kimse prim de almadı. Çünkü başarı gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. '3.2 milyon Euro alıyor' yazılmış. Türkiye'de kimse Euro ile maaş almıyor bir kere. Adam bana 'hırsız' diyor. TFF Başkanı bunun açıklamasını yapmış. Ben sana açıklama yapmak zorunda mıyım? Burada Beşiktaş'tan aldığım kadar para almıyorum. Konumuz bu değil ama hep konuşuluyor. Şu çocukların yakasını bırakın. Yönetime de 'Çocuklara prim vermeyin' dedim. Beklentiler o kadar yüksekti ki, belki de bu yanlıştı." (Milli Takım EURO 2020'ye katılma primi almıştı.)

HAKKANİYET SORUSU

Eski futbolcu Tümer Metin, Güneş'e, "Ben gazeteci olarak burada değilim. Neler söyleyeceğinizi çok merak ettim ve o yüzden buraya geldim. Futbolcu seçimlerinde hakkaniyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" diye sordu, Güneş'in yanıtı "Sen biliyorsun, yanımda çalışmadın mı sen de bu işlerin içindeydin" oldu.

TEKNİK KADRO DEĞİŞECEK EMRE İLE GÖRÜŞMEDEYİZ

TURNUVANIN genç takımlarından biri olarak ders çıkardıklarını söyleyen Güneş, teknik kadroda değişim olacağını söyledi: "Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez. Futbol artık küçük işlerle, detaylarla sonuç getirebiliyor. Futbolcu seçimi, fizik gibi detaylar sonucu belirleyebiliyor. Biz bir anda final istedik. Bunun olabilmesi için konuşalım, tartışalım ama benle ama bensiz. 4 sene mukavelem var. Futbol ömrüm de çok uzun süre olmayacak. Ben devam etmeyeceğim ama benim, sizin, hepimizin düşünceleri devam edecek. Başımız dik, alnımız ak. Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım. Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. İki kez görüştük. Sportif direktörlüğe başlamamış olsaydı bizle olmasını isterdim. Henüz kesinleşmedi, görüşüyoruz."

HAMİT BEY YÜZÜME SÖYLEMEDİ!

TECRÜBELİ hoca, TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı 'Milli Takım çok korkak' eleştirileri için şunları söyledi: 'Hamit Bey' diyeyim, yöneticimiz. Yönetim kurulu da ben de değer veriyoruz. Takdir hakları var ama bu konuşmaları sokaktaki birinin ağzıyla yaparsa yanlış olur. Benimle konuşurken 'Hocam' diyor. Yüzüme bir şey söylemedi. Almanya'nın uzun yıllarda yaptığını bir anda yapmak istiyoruz.

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜM

"İstifa etmek, etmemek hep bir seçenek. Tabii ki düşündüm, konuştum, tartıştım ama sonunda kalmamın doğru olduğunu söyledim."

RİVA'DAKİ TOPLANTIYA İLGİ BÜYÜKTÜ

Şenol Güneş'in TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki toplantısı saat 12.00'de başlayıp, 14.00'te sona erdi. 45 basın mensubu toplantıyı yerinde izledi.

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Bu sonuçlar demokles’in kılıcı gibi tepemizde duracak
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