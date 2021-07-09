Hakan Özmert: Antalyaspor forması altında futbolu bırakmak istiyorum

Antalyaspor, Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Erzurum'a gelmeden önce yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da başlayan Süper Lig ekibi, lige erken sürede hazır olmak istiyor. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına erken başladıklarını söyleyen Antalyaspor takım kaptanı Hakan Özmert, "Buraya geleli dört gün oldu. Bundan önce 1 hafta da Antalya'da çalışmıştık. Dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarına biraz hızlı başladık, öyle diyelim" şeklinde konuştu.

"YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA ERKEN BAŞLADIK"

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Özmert, "Buraya geleli dört gün oldu. Bundan önce 1 hafta da Antalya'da çalışmıştık. Dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarına biraz hızlı başladık, öyle diyelim. Gençler, eskiler ve takıma yeni gelenler uyum sağlayabilsin diye erken başladık. Bu sezona iyi hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.