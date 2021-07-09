Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko geliyor! Sağlık raporları temiz çıkarsa...
Giriş Tarihi: 9.7.2021 09:22 Son Güncelleme: 9.7.2021 09:24

Son dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko geliyor! Sağlık raporları temiz çıkarsa...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko geliyor! Sağlık raporları temiz çıkarsa...

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan Gönül'le yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonu için Atletico Madrid'in Hırvat yıldızı Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. İspanyol devi 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz göndermeyi kabul ederken, Fenerbahçe ise daha önce diz sakatlığı yaşayan futbolcunun sağlık raporuna göre karar verecek.

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için tam gaz çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise sağ bek transferi var. İşte detaylar...

Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi.

SAĞLIK RAPORLARI TEMİZ ÇIKARSA...

Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarı-lacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi.

Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi.

Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü.

Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.

B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!

Kanarya, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibe almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.

GÖKHAN GİTTİ TEK ALTERNATİF NAZIM!

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampına götürülmeyen ve sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le yollar resmi olarak ayrılacak.

Kanarya'nın mevcut kadrosunda 1 numaralı sağ bek opsiyonu ise Nazım Sangare.

EN ÇOK OKUNANLAR

Memur ve emekliler için 2021 Temmuz zammı tablosu ve hesaplama ekranı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika... Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan hakime ilginç cevap: Brezilya'daki o detayı ilk kez anlattı...
Son dakika: 4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Boşanmış eşe karşı işlenen suçların da cezası artacak
Şirket yetkilisi şaştı kaldı: İstanbul'da 7 bin lira maaşla personel bulamıyor!
Son dakika haberi | BDDK'dan kredi kararı: Bugün yürürlüğe girdi
Son dakika: Adana Demirspor transferde çıtayı yükseltti! Fenerbahçe'nin gözdesi David Luiz'e 2 yıllık teklif...
Son dakika - Korsanlardan 'pes dedirten' yöntem: İşi büyütüp, ilan bile verdiler...
Son dakika: Galatasaray’ın beklediği transfer gerçekleşecek mi? Radamel Falcao’ya talip çıktı...
BDDK'dan önemli adım: Yüz binlere kredi kolaylığı! İşte madde madde yeni düzenleme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko geliyor! Sağlık raporları temiz çıkarsa...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA