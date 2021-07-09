Son dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko geliyor! Sağlık raporları temiz çıkarsa...

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için tam gaz çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise sağ bek transferi var. İşte detaylar...
Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi.
SAĞLIK RAPORLARI TEMİZ ÇIKARSA...
Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarı-lacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi.
Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi.
Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü.
Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.
B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!
Kanarya, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibe almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.
GÖKHAN GİTTİ TEK ALTERNATİF NAZIM!
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampına götürülmeyen ve sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le yollar resmi olarak ayrılacak.
Kanarya'nın mevcut kadrosunda 1 numaralı sağ bek opsiyonu ise Nazım Sangare.