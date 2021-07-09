Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 9.7.2021 10:10 Son Güncelleme: 9.7.2021 10:14

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son dakika haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'nun menajeri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'nun menajeri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Galatasaray'da sezon sonunda Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmamıştı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Sarı-Kırmızılılar'daki geleceği merak konusu olan Nijeryalı yıldız, dün sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

TEMASLARA HIZ VERİLDİ

Onyekuru'nun bu veda mesajı sonrası ise flaş bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'dan ayrılan yıldız ismin menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devreye girdi.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecek.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

VITOR PEREIRA RAPOR VERECEK

Fenerbahçe cephesi ise Henry Onyekuru için şu an beklemede...

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Sol açık transferi isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Onyekuru, Galatasaray formasıyla çıktığı 71 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

2015 yılında transfer olduğu Belçika ekibi Eupen'de yıldızı parlayan Nijeryalı oyuncu, 2017 yılında Everton'a 8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

1 sezon sonra Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, 2019'da ise Everton'dan Monaco'ya 13.5 milyon Euro bedelle geçiş yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan hakime ilginç cevap: Brezilya'daki o detayı ilk kez anlattı...
Memur ve emekliler için 2021 Temmuz zammı tablosu ve hesaplama ekranı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika - Korsanlardan 'pes dedirten' yöntem: İşi büyütüp, ilan bile verdiler...
Şirket yetkilisi şaştı kaldı: İstanbul'da 7 bin lira maaşla personel bulamıyor!
Son dakika: 4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Boşanmış eşe karşı işlenen suçların da cezası artacak
Son dakika: Adana Demirspor transferde çıtayı yükseltti! Fenerbahçe'nin gözdesi David Luiz'e 2 yıllık teklif...
BDDK'dan önemli adım: Yüz binlere kredi kolaylığı! İşte madde madde yeni düzenleme
Son dakika haberi | BDDK'dan kredi kararı: Bugün yürürlüğe girdi
Son dakika: Galatasaray’ın beklediği transfer gerçekleşecek mi? Radamel Falcao’ya talip çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA