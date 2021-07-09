Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son dakika haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'nun menajeri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'da sezon sonunda Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmamıştı.
Sarı-Kırmızılılar'daki geleceği merak konusu olan Nijeryalı yıldız, dün sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.
Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" ifadelerini kullandı.
TEMASLARA HIZ VERİLDİ
Onyekuru'nun bu veda mesajı sonrası ise flaş bir gelişme daha yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'dan ayrılan yıldız ismin menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devreye girdi.
Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecek.
Sol açık transferi isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.
2015 yılında transfer olduğu Belçika ekibi Eupen'de yıldızı parlayan Nijeryalı oyuncu, 2017 yılında Everton'a 8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
1 sezon sonra Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, 2019'da ise Everton'dan Monaco'ya 13.5 milyon Euro bedelle geçiş yapmıştı.