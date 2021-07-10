Galatasaray ikinci hazırlık maçı için Kasımpaşa karşısında (CANLI)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İlk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'e karşı oynayan ve 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynuyor.
İlk hazırlık maçını 27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş karşısında oynayan Galatasaray, bu karşılaşmayı yeni transferimiz Aytaç Kara'nın attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını ise 13 Temmuz Salı günü 21.15'te Yunanistan'ın Pire şehrinde Olympiakos ile oynayacak.
CANLI | GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA