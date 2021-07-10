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Giriş Tarihi: 10.7.2021 18:38 Son Güncelleme: 10.7.2021 18:56

Galatasaray ikinci hazırlık maçı için Kasımpaşa karşısında (CANLI)

Galatasaray ikinci hazırlık maçı için Kasımpaşa karşısında CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İlk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'e karşı oynayan ve 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynuyor.

İlk hazırlık maçını 27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş karşısında oynayan Galatasaray, bu karşılaşmayı yeni transferimiz Aytaç Kara'nın attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını ise 13 Temmuz Salı günü 21.15'te Yunanistan'ın Pire şehrinde Olympiakos ile oynayacak.

CANLI | GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA

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Galatasaray ikinci hazırlık maçı için Kasımpaşa karşısında (CANLI)
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