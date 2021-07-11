EURO 2020'de dev final! İngiltere ile İtalya karşı karşıya: Muhtemel 11'ler...

İtalya ile İngiltere, Avrupa Şampiyonluğu için bugün 22.00'de sahneye çıkıyor. 11 Haziran'da Roma'da İtalya-Türkiye ile açılışı yapılan turnuva Londra'da Wembley Stadı'ndaki maçla son bulacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finali gören İngiltere ilk kupasını da evinde kazanmak istiyor. İtalyanlar ise 1968'deki şampiyonluğun ardından 53 yıl sonra yine kupa için ter dökecek.

Gök Mavililer 2000 ve 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp kaybeden taraf olurken, Ada ekibinin ise büyük bir turnuvadaki en son finali zafere ulaştıkları 1966 Dünya Kupası'ydı.