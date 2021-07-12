EURO 2020'de dev final! İngiltere ile İtalya karşı karşıya...

İtalya ile İngiltere, Avrupa Şampiyonluğu için bugün 22.00'de sahneye çıkıyor. 11 Haziran'da Roma'da İtalya-Türkiye ile açılışı yapılan turnuva Londra'da Wembley Stadı'ndaki maçla son bulacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finali gören İngiltere ilk kupasını da evinde kazanmak istiyor. İtalyanlar ise 1968'deki şampiyonluğun ardından 53 yıl sonra yine kupa için ter dökecek.
Gök Mavililer 2000 ve 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp kaybeden taraf olurken, Ada ekibinin ise büyük bir turnuvadaki en son finali zafere ulaştıkları 1966 Dünya Kupası'ydı.
DEV MAÇ İÇİN NE DEDİLER?
Roberto Mancini: "Henüz hiçbir şey kazanmadık, bu maçı kazanmak zorundayız. İngiltere'nin arkasında büyük bir destek olacak. Onları baskı altına almak bizim elimizde. Odaklanmak durumundayız."
Gareth Southgate: "Finalde olmanın tadını çıkarmalıyız. Ancak başarılması gereken bir şey daha var. İtalya çok iyi bir takım ve olağanüstü bir form grafikleri var. Karşılaşmayı dört gözle bekliyorum."
4 MAÇTA DA BOYUN EĞMEDİ
İtalya, büyük turnuvalarda İngiltere ile karşı karşıya geldiği 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 3 kez kazanan Gök Mavililer tek beraberliği ise EURO 2012'de 0-0'lık maçta aldı. İtalya o maçta penaltılarla İngilizleri geçmeyi başarmıştı.
ŞUT BİLE ATTIRMADILAR
Turnuva boyunca iki takım da rakiplerin şutlarına izin vermedi! İngiltere maç başına kalesine gelen 2.2 şut ortalaması ile bu alanda en iyi takım olurken, ikinci sırada ise maç başına kalesine 2.3 şut gelen İtalya var.
EV SAHİBİ FAVORİ
İki takım arasında 'iddaa oranlarında' favori olarak ev sahibi İngiltere gösteriliyor. İngilizler'e 2.38 oran, İtalya'nın galibiyetine ise 2.75 oran verildi. 90 dakikanın berabere bitme ihtimali ise 2.70 orana sahip.
1966, 1996 VE 2021
Londra'nın tarihi stadı Wembley 3. kez büyük turnuva finaline ev sahipliği yapacak. 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere Wembley'de şampiyon olurken, EURO 96'da ise Almanya kupayı bu statta kaldırmıştı.
İTALYA 33 MAÇTIR YENİLMİYOR!
Son 33 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalya 27 galibiyet ve 6 beraberlik ile bugün sahaya çıkıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda İtalya 10 kez final oynama başarısı gösterdi.
İtalya bugün kaybederse, Almanya (3) ve Yugoslavya'nın (3) final kaybetme rekoruna ortak olacak. İtalya tarihinde 12 kez turnuvalarda seri penaltı atışlarına kalırken 5 kez kazandı, 7 kez yenildi.
İtalya'nın stoperi Bonucci, bugün sahaya çıkarsa Buffon'u geçerek 18 kez ile ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nda en çok oynayan futbolcu unvanını alacak.
İNGİLTERE WEMBLEY'DE YENİLMİYOR!
İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde finale yükselen 13. farklı takım oldu. Southgate'in takımı, İtalya'ya rakip olduğu son 14 maçta 2 kez kazanırken, ikisi de hazırlık maçlarıydı (1997/ 2-0, 2013/ 2-1).
İngiltere, Wembley'de oynadığı son 17 maçta 15 galibiyet alırken sadece 1 yenilgi gördü. Son 12 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen İngilizler, bu maçların 10'unda gol yemedi.
İngiltere, bugün gol yemeden kazanırsa, 1960'ta Sovyetler Birliği, 1972'de Almanya ve 2012'de İspanya'nın ardından tek gol yiyerek şampiyon olan 4. takım olacak.