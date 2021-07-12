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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:43 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:52

İtalya'nın yıldızı Federico Chiesa'ya dev talip! Bayern Münih ve Nagelsmann...

İtalya'nın yıldızı Federico Chiesa'ya dev talip! Bayern Münih ve Nagelsmann...

EURO 2020'de İtalya ile Avrupa Şampiyonu olan Federico Chiesa'ya dev bir talip çıktı. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 23 yaşındaki kanat oyuncusuna hayranlığını dile getirirken transferinin çok zor olduğunu söyledi.

Bayern Münih, Avrupa Şampiyonu İtalya'nın EURO 2020'deki en iyi yıldızlarından olan Federico Chiesa'ya ilgisini belli etti. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Chiesa'ya hayran olduğunu ancak çok zor bir transfer olduğunu dile getirdi.

Alman devi Bayer Münih'in yeni hocası Nagelsmann, İtalyanların 23 yaşındaki yıldızı Federico Chiesa'yı kadrosunda görmek istiyor.

Ancak 33 yaşındaki teknik adam, bu transferin olma olasılığına çok az ihtimal veriyor. Chiesa'nın bonservis bedeli Alman ekibinin gözünü korkutuyor.

Bild'e konuşan Nagelsmann, "Chiesa çok iyi bir futbolcu, top sürüşü driplingleri hızı harika. müthiş bir yıldız ama fiyatı da bir o kadar yüksektir" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de şampiyon olan İtalya'da Chiesa, Avusturya ve İspanya maçlarında attığı 2 golle şampiyonlukta pay sahibi oldu.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Juventus formasıyla ise 46 maçta 15 gol ve 11 asist yaptı.

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İtalya'nın yıldızı Federico Chiesa'ya dev talip! Bayern Münih ve Nagelsmann...
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