İtalya'nın yıldızı Federico Chiesa'ya dev talip! Bayern Münih ve Nagelsmann...

Bayern Münih, Avrupa Şampiyonu İtalya'nın EURO 2020'deki en iyi yıldızlarından olan Federico Chiesa'ya ilgisini belli etti. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Chiesa'ya hayran olduğunu ancak çok zor bir transfer olduğunu dile getirdi.
Alman devi Bayer Münih'in yeni hocası Nagelsmann, İtalyanların 23 yaşındaki yıldızı Federico Chiesa'yı kadrosunda görmek istiyor.
Ancak 33 yaşındaki teknik adam, bu transferin olma olasılığına çok az ihtimal veriyor. Chiesa'nın bonservis bedeli Alman ekibinin gözünü korkutuyor.
Bild'e konuşan Nagelsmann, "Chiesa çok iyi bir futbolcu, top sürüşü driplingleri hızı harika. müthiş bir yıldız ama fiyatı da bir o kadar yüksektir" ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Juventus formasıyla ise 46 maçta 15 gol ve 11 asist yaptı.