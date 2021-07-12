Karadeniz Ereğlispor'a 'kadın eli' değdi!

'FUTBOLA KADIN ELİNİN DEĞMESİNİ İSTEDİM'



Yıldız Filiz Tekinoğlu, futbol aşkının babasının küçük yaşlarda evlerinin önüne yaptırdığı futbol sahasında büyümesinden geldiğini söyledi. Çocukların iyi yetişmesinde en önemli aracın spor olduğunu düşündüğünü ifade eden Tekinoğlu, "Ailem sporun içinden geliyor. Babam Zonguldak Ereğlispor'u kurdu. Kardeşim Kaan Kocaman bu takımı kurdu. Yani kulüp başkanlığı babadan atadan gelen ve yıllardır sürdürdüğümüz bir olay. Bundan sonra da bir bayan eli değmesini istedim. Bu konuda başarılı olacağımıza da inanıyorum. Pandemi dönemi çok sıkıntılıydı ve herkes kapalı kaldı. Gençlerimiz yönlendirilmek istiyor. Kötü alışkanlıklar ve toplumumuzda kötü şeyler çok fazla. Bizlerde bu konuda elimizden geldiğince gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.





Hedeflerinin iyi sporcular yetiştirerek güzel başarılara imza atmak olduğunu belirten Tekinoğlu, şöyle konuştu: "Amatör spor kulüpleri olarak desteğimiz çok az. Yetkililer destek olursa güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Halktan aldığımız desteklerle bir şeyler yapmaya çalışsak da bu kadar başarabiliyoruz. Soyunma odasına ihtiyaç duyan kulüpler arasında bizler de yer alıyoruz. Spor Bakanlığı tarafından bizlere yapılması gereken desteklerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi ihtiyaç var. Gençlerimizi bir yere toparlayıp doğru şeyleri göstermek için spor bakanlığımızın desteğini istiyoruz"