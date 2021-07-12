Son dakika: EURO 2020 finalinin ardından İngiltere’de sular durulmuyor! Jack Grealish o eleştirilere çok sert yanıt verdi…

"BÜYÜK BİR OYUNCUYSANIZ..."

Keane katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Grealish ve Sterling gibi büyük bir oyuncuysanız, Saka gibi küçük ve tecrübesiz bir oyuncunun sizin önünüzde penaltı atmasına izin veremezsiniz. Altıncı ya da yedinci penaltıyı atabilirlerdi. Ama orada oturamazsınız. O çocukların önüne geçip 'senden önce ben kullanacağım' diyebilmelilerdi."