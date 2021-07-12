Son dakika: EURO 2020 finalinin ardından İngiltere’de sular durulmuyor! Jack Grealish o eleştirilere çok sert yanıt verdi…

Son dakika… 11 Haziran'da İtalya ve Türkiye maçıyla açılışını gerçekleştiren EURO 2020, aradan geçen 1 ayın ardından şampiyonunu buldu. Futbolseverlere 1 ay boyunca adeta bir futbol şöleni yaşayan Avrupa Şampiyonası'nda ipi göğüsleyen taraf İtalya oldu.
Dev finale hızlı başlayan İngiltere, Luke Shaw'ın erken golüyle 1-0 öne geçmişti. Ancak maçın geri kalanında kontrolü bir an olsun kaybetmeyen İtalya, maçı önce uzatmalara, daha sonra penaltılara taşıdı ve penaltılar sonucunda da kupaya uzandı.
İngiltere'nin genç ve yeni jenerasyonu şampiyonluğu bu kadar çok yaklaşmışken, kendi evlerinde bir final kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyor.
İngiliz teknik adam Gareth Southgate, turnuva boyunca verdiği kararlar ve oyuncu seçimleriyle birçok kez eleştirilmişti. Finalin kaybedilmesinin ardından ise eleştiri okları oyuncuların üzerinde oldu.
Manchester United efsanesi Roy Keane, ITV'de katıldığı programda finalde penaltı kullanmayan Raheem Sterling ve Jack Grealish'i adeta topa tuttu.
"BÜYÜK BİR OYUNCUYSANIZ..."
Keane katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:
"Grealish ve Sterling gibi büyük bir oyuncuysanız, Saka gibi küçük ve tecrübesiz bir oyuncunun sizin önünüzde penaltı atmasına izin veremezsiniz. Altıncı ya da yedinci penaltıyı atabilirlerdi. Ama orada oturamazsınız. O çocukların önüne geçip 'senden önce ben kullanacağım' diyebilmelilerdi."
Bu eleştiriler ülke basınında da gündem olurken, İngiltere'nin turnuvada en çok şey beklediği isimlerden ancak bir türlü beklediği şansı bulamayan oyuncusu Jack Grealish, eleştirilere yanıt verdi.
"PENALTI ATMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM..."
Jack Grealish, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bu eleştirilere şu yanıtı verdi:
"Maçta penaltı atmak istediğimi söyledim Teknik direktörümüz, turnuva boyunca olduğu gibi bu maçta da oldukça doğru kararlar verdi. Ancak penaltı kullanmak istediğimi söylemişken insanların atmak istemediğimi iddia etmelerine de izin vermeyeceğim."
İngiltere'de oyuna sonradan giren genç isimler Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka penaltı atışlarını gole çevirememişti. Maç sonunun ardından İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, genç isimlere fazla sorumluluk yüklediği için eleştirilmişti.