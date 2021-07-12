Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020 finalinin ardından İngiltere’de sular durulmuyor! Jack Grealish o eleştirilere çok sert yanıt verdi…
Giriş Tarihi: 12.7.2021 18:40 Son Güncelleme: 12.7.2021 18:46

Son dakika: EURO 2020 finalinin ardından İngiltere’de sular durulmuyor! Jack Grealish o eleştirilere çok sert yanıt verdi…

Son dakika: EURO 2020 finalinin ardından İngiltere’de sular durulmuyor! Jack Grealish o eleştirilere çok sert yanıt verdi…

Son dakika haberi… 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya-İngiltere finali geçtiğimiz akşam oynandı. Futbolseverleri diken üstünde tutan dev final, penaltı atışlarında İtalya’nın üstünlüğüyle sona erdi. 53 yıllık hasrete son veren İtalya, Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Son yılların en genç jenerasyonuna sahip olan İngiltere ise kendi evinde oynadığı finalde hayal kırıklığı yarattı. Finalin ardından suların durulmadığı İngiltere’de, Jack Grealish ve penaltı tartışmaları başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… 11 Haziran'da İtalya ve Türkiye maçıyla açılışını gerçekleştiren EURO 2020, aradan geçen 1 ayın ardından şampiyonunu buldu. Futbolseverlere 1 ay boyunca adeta bir futbol şöleni yaşayan Avrupa Şampiyonası'nda ipi göğüsleyen taraf İtalya oldu.

Turnuvanın başından bu yana favori olarak gösterilen İtalya, yarı finaller ve final maçının oynandığı Wembley'de ev sahibi İngiltere'yi mağlup etmeyi başararak 53 yıllık hasretine son verdi.

Dev finale hızlı başlayan İngiltere, Luke Shaw'ın erken golüyle 1-0 öne geçmişti. Ancak maçın geri kalanında kontrolü bir an olsun kaybetmeyen İtalya, maçı önce uzatmalara, daha sonra penaltılara taşıdı ve penaltılar sonucunda da kupaya uzandı.

İngiltere'nin genç ve yeni jenerasyonu şampiyonluğu bu kadar çok yaklaşmışken, kendi evlerinde bir final kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyor.

İngiliz teknik adam Gareth Southgate, turnuva boyunca verdiği kararlar ve oyuncu seçimleriyle birçok kez eleştirilmişti. Finalin kaybedilmesinin ardından ise eleştiri okları oyuncuların üzerinde oldu.

Manchester United efsanesi Roy Keane, ITV'de katıldığı programda finalde penaltı kullanmayan Raheem Sterling ve Jack Grealish'i adeta topa tuttu.

"BÜYÜK BİR OYUNCUYSANIZ..."

Keane katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Grealish ve Sterling gibi büyük bir oyuncuysanız, Saka gibi küçük ve tecrübesiz bir oyuncunun sizin önünüzde penaltı atmasına izin veremezsiniz. Altıncı ya da yedinci penaltıyı atabilirlerdi. Ama orada oturamazsınız. O çocukların önüne geçip 'senden önce ben kullanacağım' diyebilmelilerdi."

Bu eleştiriler ülke basınında da gündem olurken, İngiltere'nin turnuvada en çok şey beklediği isimlerden ancak bir türlü beklediği şansı bulamayan oyuncusu Jack Grealish, eleştirilere yanıt verdi.

"PENALTI ATMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM..."

Jack Grealish, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bu eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Maçta penaltı atmak istediğimi söyledim Teknik direktörümüz, turnuva boyunca olduğu gibi bu maçta da oldukça doğru kararlar verdi. Ancak penaltı kullanmak istediğimi söylemişken insanların atmak istemediğimi iddia etmelerine de izin vermeyeceğim."

İngiltere'de oyuna sonradan giren genç isimler Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka penaltı atışlarını gole çevirememişti. Maç sonunun ardından İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, genç isimlere fazla sorumluluk yüklediği için eleştirilmişti.

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Son dakika: EURO 2020 finalinin ardından İngiltere’de sular durulmuyor! Jack Grealish o eleştirilere çok sert yanıt verdi…
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