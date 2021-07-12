Son dakika: EURO 2020'de İngiltere-İtalya finali sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayan EURO 2020 heyecanı Londra'da oynanan final maçıyla sona erdi. Dev maçta İtalya, İngiltere'yi Wembley Stadı'nda 90 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenerek şampiyon oldu.
LUKE SHAW EN ERKEN GOLÜ ATTI
Maça çok hızlı başlayan İngiltere'de Luke Shaw attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.
İlk yarı tek golle sona ererken, 48. dakikada İngilizler, Sterling'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazında bulundu ancak hakem Björn Kuipers "devam" dedi.
BONUCCI TARİHE GEÇTİ
Maçın 67. dakikasında İtalya, Bonucci ile aradığı golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Bonucci, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti.
TARAFTAR SAHAYA DALDI
87. dakikada sahaya giren taraftar maçın durmasına sebep oldu. Güvenlik görevlilerini tek tek yere düşüren taraftar daha sonra yakalanarak saha dışına çıkarıldı.
90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmaların son dakikasında İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate penaltı atışları için Jadon Sancho ve Marcus Rashford'ı oyuna aldı.
PENALTILAR İÇİN GİREN RASHFORD VE SANCHO KAÇIRDI
Ancak İngiltere'de Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken, Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı.
MANCINI'NİN GÖZYAŞLARI
İtalya'yı 53 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonu yapan Roberto Mancini gelen şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Final maçında penaltıları kurtararak takımına kupayı getiren İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Turnuva boyunca tüm misafir takımların milli marşlarını ıslıklayan, final sonrası İtalyan taraftarlara saldıran İngiliz taraftarlar yine bir skandala imza attı.
Londra'da kupayı kaybetmeyi hazmedemeyen İngilizlerin iğrenç mesajları da ortaya çıktı.
İngiliz taraftarlar penaltıyı kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya ırkçı hakaretlerde bulundular.
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