Son dakika: EURO 2020'de İngiltere-İtalya finali sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

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Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:00 Son Güncelleme: 12.7.2021 07:35

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı!

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Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

Son dakika haberi... EURO 2020'de şampiyon İngiltere'yi Londra'da penaltı atışları sonrası deviren İtalya oldu. Turnuva boyunca tüm misafir takımların milli marşlarını ıslıklayan, ortalığı savaş alanına çeviren İngiliz taraftarların final sonrası yıldız futbolculara attıkları iğrenç mesajlar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayan EURO 2020 heyecanı Londra'da oynanan final maçıyla sona erdi. Dev maçta İtalya, İngiltere'yi Wembley Stadı'nda 90 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

LUKE SHAW EN ERKEN GOLÜ ATTI

Maça çok hızlı başlayan İngiltere'de Luke Shaw attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

İlk yarı tek golle sona ererken, 48. dakikada İngilizler, Sterling'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazında bulundu ancak hakem Björn Kuipers "devam" dedi.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

BONUCCI TARİHE GEÇTİ

Maçın 67. dakikasında İtalya, Bonucci ile aradığı golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Bonucci, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

TARAFTAR SAHAYA DALDI

87. dakikada sahaya giren taraftar maçın durmasına sebep oldu. Güvenlik görevlilerini tek tek yere düşüren taraftar daha sonra yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

Son dakika: EURO 2020'de İngiltere-İtalya finali sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmaların son dakikasında İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate penaltı atışları için Jadon Sancho ve Marcus Rashford'ı oyuna aldı.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

PENALTILAR İÇİN GİREN RASHFORD VE SANCHO KAÇIRDI

Ancak İngiltere'de Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken, Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

Belotti ve Jorginho'nun penaltıları kaçırdığı İtalya, Berardi, Bonucci ve Bernardeschi'nin golleriyle EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştı.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

MANCINI'NİN GÖZYAŞLARI

İtalya'yı 53 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonu yapan Roberto Mancini gelen şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

Final maçında penaltıları kurtararak takımına kupayı getiren İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Turnuva boyunca tüm misafir takımların milli marşlarını ıslıklayan, final sonrası İtalyan taraftarlara saldıran İngiliz taraftarlar yine bir skandala imza attı.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

Londra'da kupayı kaybetmeyi hazmedemeyen İngilizlerin iğrenç mesajları da ortaya çıktı.

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı! 'Medeni' İngilizler yine sahnede

İngiliz taraftarlar penaltıyı kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya ırkçı hakaretlerde bulundular.

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Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı!
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