Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan David Luiz açıklaması! Görüşmeler devam ediyor...

"BİZ HAZIRIZ, SİZ DE HAZIRLANIN"

Fikstür ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sancak, "Fikstürümüz çekildi. İlk maçımız, Türkiye'nin güzide takımı Fenerbahçe ile olacak. Kurada 13 numarayı çekince Fenerbahçe'nin çıkmasını istemiştim. 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile hazırlık maçımız olacak. İlk maçta Beşiktaş çıksaydı hazırlık maçımız iptal olacaktı. Taraftarımıza sesleniyorum; Biz hazırız, siz de hazırlanın. Güzel bir maç olsun, hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.