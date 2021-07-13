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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Salih’e niyet Berkan’a kısmet!

MEHMET ÖZCAN
Salih’e niyet Berkan’a kısmet!

Defansif gücü ve tükenmeyen enerjisiyle dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha için gözünü karartan sarıkırmızılılar, Akdeniz ekibine 3 milyon Euro ödemeye hazır

Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin ilk transferi Barış Alper Yılmaz oldu. Keçiörengücü'ne 18 milyon TL ödeyecek Galatasaray'ın sıradaki yerli hamlesi Berkan Kutlu... Geçen sezon Salih Uçan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların, Alanyaspor maçlarını takibe aldığında Berkan Kutlu'da karar kıldığı ortaya çıktı. Akdeniz ekibiyle pazarlıklara başlayan Aslan, ilk kurulan temasta 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti. Berkan için kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Alanyaspor indirime zorlanıyor ve tarafların 3 milyon Euro'ya orta noktada buluşmaları bekleniyor.

SASSUOLO DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Salih'ten 4 yaş genç olan ve defansif gücü daha ağır basan Berkan'la İtalyan kulübü Sassuolo da ilgileniyor. Ancak 1998 doğumlu orta saha oyuncusu, tercihini Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'dan yana kullandı. Maçlarda ortalama 12-13 km koşan ve bu özelliğiyle Terim'den geçer not alan 23 yaşındaki oyuncuya, Barış Alper Yılmaz gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta transferin sonuçlanmasının hedeflendiği gelen haberler arasında.

SOLDA FAVORİ VAN AANHOLT
Sol bek transferinde birçok isimle ilgilenen Galatasaray, Alex Moreno için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Real Betis'in 5 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar etmesi üzerine sarı-kırmızılı kulüp alternatiflere yönelme kararı aldı. Bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt yine Aslan'ın gündemine girdi. Crystal Palace'tan ayrılan Hollandalı sol bek, 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep etti. İndirime zorlanan 30 yaşındaki futbolcu, PSV maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu arada bir diğer aday Mario Rui'nin menajeri Mario Giuffredi ise oyuncunun teklif aldığı Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.

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Salih’e niyet Berkan’a kısmet!
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