Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavırlar! Fatih Terim'den Yunanistan'a sert tepki

Son dakika Galatasaray haberleri... Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.
İstanbul'a geri dönme kararı alan Galatasaray, ilk açıklamayı paylaştı. Sarı-kırmızılılar, havalimanında yaklaşık iki saat süre boyunca bekletildiklerini belirtti.
Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.
GALATASARAY'DAN YENİ AÇIKLAMA! "İLK KEZ BÖYLE..."
Galatasaray Spor Kulübü, Yunanistan'da yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama paylaştı.
"Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.
Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır.
Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.
Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BU MUAMELE KABUL EDİLEMEZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı çirkin muameleye dair bir açıklama yayımladı. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KINAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.
Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM ÇİLEDEN ÇIKTI!
Yunan yetkililerin küstah tavrı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve Yunan görevlilere tepkisini gösterdiği belirtildi.Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklama! "İnsan haklarına aykırı müdahale..."
"SU BİLE ALAMADIK..."
Takım kafilesiyle birlikte Yunanistan'da bulunan Galatasaray TV muhabiri Deniz Gülen, Atina'da yaşananları GSTV'de anlattı. Deniz Gülen, havalimanında bekletildiği sırada su bile alamadıklarını belirterek, "İki buçuk saat sonra büyükelçimiz sayesinde su alabildik." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın açıklaması şöyle...
"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.
Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.
Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."
Galatasaray, sosyal medya hesabından Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in Fatih Terim ile birlikte süreci takip ettiğini paylaştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Atina Büyükelçimiz Sn. Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti."
TFF ve KULÜPLERDEN DESTEK
Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor, Galatasaray'a destek mesajları paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez."
AK PARTİ'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yunanistan'ın, Galatasaray Spor Kulübü'ne dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz."
Galatasaray'a Yunanistan'da skandal muamele! Atina Havalimanı'nda yaşananlar...
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" paylaşımıyla Yunanistan'da yaşananların görüntülerini paylaştı.
İşte o görüntüler...