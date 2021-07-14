Roma yeni transferini açıkladı!

RUİ PATRİCİO BUDİST ÖĞRETİLERİ TAKİP EDİYOR

Rui Patricio, Budist olan ve Portekiz milli takımıyla Euro 2016 için Fransa'ya seyahat eden guru Sri Swami Vishwananda'nın öğretilerini takip ediyor. EURO 2016'da Patirico ve Vishwananda bir araya gelmişti.

Patricio, 2018'de Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu öğretiler, beni sağlıklı tutuyor, iç huzur anlamında beni iyi hissettiriyor ve bu teknikleri kişisel hayatımı formda tutmak için kullanıyorum."