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Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:30 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:49

Roma yeni transferini açıkladı!

Roma yeni transferini açıkladı!

Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli kaleci 3 yıllığına Roma'ya imza attı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Rui Patricio'yu takımda görmek istediğini ifade etmişti.

Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 33 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Patricio Roma'ya transfer oldu. Roma, Patricio'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Rui Patricio'yu takımda görmek istediğini ifade etmişti.

PATRİCİO'NUN İLK KOÇU: PATRİCİO FUTBOLA FORVET OLARAK BAŞLADI

Patricio'nun Marrazes'teki ilk koçu João Rocha: "Rui, dokuz yaşındayken okullardaki maçlarda forvet olarak oynardı. Boyu uzundu ve sol ayağı da iyiydi. Fakat oyun içinde yavaştı. Yine de gol atmayı becerirdi."

Rui Patricio, şu an Portekiz milli takımının en çok forma giyen kalecisi konumunda. Patricio bu rekoru, efsanevi Portekizli kaleci Vitor Baia'yı geride bırakarak elde etmişti.

RUİ PATRİCİO BUDİST ÖĞRETİLERİ TAKİP EDİYOR

Rui Patricio, Budist olan ve Portekiz milli takımıyla Euro 2016 için Fransa'ya seyahat eden guru Sri Swami Vishwananda'nın öğretilerini takip ediyor. EURO 2016'da Patirico ve Vishwananda bir araya gelmişti.

Patricio, 2018'de Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu öğretiler, beni sağlıklı tutuyor, iç huzur anlamında beni iyi hissettiriyor ve bu teknikleri kişisel hayatımı formda tutmak için kullanıyorum."

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